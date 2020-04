Poučný seriál

Stejně jako já, mnozí z nás uvítali překvapivě vysílaný seriál Velká vlastenecká válka natočený ještě v neatomizovaném Sovětském svazu. Kdysi jsme tento seriál, ovšem za jiných podmínek, možná jen jedním okem sledovali, nyní však nabyl zcela jiný obsah. Mezi americkými krváky či filmy o »hvězdných válkách«, které nám v těchto dnech nabízejí televizní stanice, můžeme sledovat pravdivý seriál, v němž je nám připomínáno, jak to všechno bylo. Kolik utrpení, krve, muselo být prolito, abychom mohli žít! I o úloze tehdy ještě jen generála Koněva jsme se z posledního zatím promítaného dílu dozvěděli. Škoda, že se zřejmě nedíval starosta Prahy 6 a jeho »tiskový mluvčí« radní Lacina. I jich se osvobození a krvavá cesta k němu týkala. Nebýt této cesty, nežili by, anebo pokud jejich rodiče by byli vybráni k poněmčení, jako správní árijci by halekali v hitlerjugendském ohozu své »Heil«.

Uvítal jsem také to, že právě v minulém díle, o kterém píši, byla ukázána role jugoslávských partyzánů vedených Josipem Brozem Titem. Šlo vlastně o nejsilnější partyzánskou armádu, která operovala v týlu nacistického nepřítele.

Je škoda, že pro mladou generaci vychovávanou k nenávisti k Východu, není takový seriál promítán i ve školách. Poučila by se v ní, jak to skutečně bylo a komu vděčí za svůj život. Ta válka totiž zasáhla naplno i nás. Nebýt osvoboditelské role Rudé armády, podle plánu Frank-Neurath-Heydrich bychom byli jako národ poněmčeni nebo zlikvidováni, protože – cituji Heydricha – »konec konců tu žádný Čech nemá co pohledávat«.

Tvrzení o tom, že by nás osvobodila anglo-americká armáda, je nesmyslem, protože bez postupu rudoarmějců, bez bitvy u Moskvy, u Stalingradu či u Kurska by síla nacistických vojsk byla taková, že by se ani neodvážili myslet na vylodění a nikdy by Berlín nebyl dobyt. A my? Nás by stejně jako tomu bylo v Mnichově, zanechali svému osudu tak, jako v podstatě zanechali Poláky po 1. září 1939.

Jiří VÁBR