Náš odkaz budoucím generacím

Ve Staré Bělé na severní Moravě mají kostel svaté Korony, která má být pohřbena v Cáchách (Aachen) v Německu. Denně se zdejší pan farář k ní modlí, aby zastavila současný koronavirus. Tak nám tento »příběh« přiblížila televize. Zatím svatá Korona pana faráře nevyslyšela. On a jeho věřící jsou však přesvědčeni, že to jednou bude. Pak zřejmě by děkovali, byť by to bylo po řadě měsíců, za to, že právě jejich světice to dokázala. Ne tedy lékařům, sestrám, policistům, hasičům a dalším v první linii.

Téměř ve stejnou dobu daleko odsud v Praze pan primas Dominik Duka, jak jsme se dozvěděli, prohlásil, že »vše řídí ruka Páně«.

Jakoby v odpověď primasovi nám jeden z předních představitelů boje s koronavirem z obrazovky slíbil, že »napadneme vyšší moc« a v tomto boji zvítězíme. Tato slova lze chápat s nadsázkou, i když se v nich skrývá výzva, pokud jde o Dukova slova, samotnému Bohu, anebo, jak zřejmě myslel ten, co je vyslovil, Přírodě. Obojí ovšem ztrácí svůj smysl. Je-li Bůh, pak skutečně jde o výzvu, není-li a je-li jeho existence výmysl prelátů, pak opravdu zbývá jen ta Příroda. Obojí je ovšem nad člověčím rozhodováním. Bůh podle pana Duky všechno řídí, a jestliže poslal na lidstvo COVID-19, pak s určitým cílem. A protože koronavirus směřuje především na seniory a nemocné těžkými chorobami, pak jeho rozhodnutí není zcela humánní. Anebo svět má být složen jen ze silných, schopných a perspektivních? To je ta »božská pravda«?

Onen farář ze Staré Bělé, má-li pravdu prelát Duka, se svými prosbami a modlením tedy protiví Bohu a jeho rozhodnutí. Svatá Korona se mu přece nemůže postavit. Může se stát jen přímluvkyní, tak jako »jeho syn« Ježíš.

Ani Kristova oběť však nedošla k sluchu Nejvyššího. Dál byly vedeny války, dál na křížích umírali lidé, dál už »jeho církev« posílala pochybovače nebo málo věřící na útrpné právo, dál – a to dokonce ve 20. století – hrůzy některých režimů a jejich vojáci s nápisem »Gott mit uns« na přezkách vyvražďovali děti, ženy a starce ve vesnicích po celé Evropě. Jak by tedy mohla světice Korona změnit rozhodnutí Nejvyššího?

Ale není-li Bůh a trestá-li lidstvo sama Příroda, která se už »nemůže dívat« na svou devastaci, na bezbřehý konzum, jenž sám od sebe ničí lidstvo a tedy i jí, pak vítězství nad ní, je vítězstvím onoho konzumu a další devastace.

Ne, nemíním se stavět za »očistnou lázeň« koronaviru COVID-19. Jen upozorňuji na slavná Leninova slova, jehož 150. výročí narození v těchto dnech vzpomínáme, že »všechno souvisí se vším«. COVID-19 nevznikl z ničeho. Je odpovědí na naši činnost, na to, že na místo »našich potřeb« nebo alespoň některých, zneužíváme postavení nás jako člověka. Bude tu s námi jako hrozba, i když se s ním naučíme žít. Je ovšem na nás, jak se z něj poučíme a nebude o tom rozhodovat žádný Bůh, ale jen a jen lidé. A to je naše odpovědnost. Náš odkaz budoucím generacím, našim prapravnukům, kteří se mají teprve narodit.

Další devastace v zájmu kapitalismu však řešením není.

Jaroslav KOJZAR