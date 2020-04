Moje odpověď Andělovi

Na »fejsbůku« je opravdu živá diskuse o odstranění sochy I. S. Koněva. Sám jsem to nevydržel a s několika identitami, které jsou schopny slušně diskutovat, diskutuji. Jeden z nich, říkejme mu třeba pan Anděl, mi napsal, že sice uznává oběti Rudé armády, ale I. S. Koněva nerespektuje. A tak jsem mu odpověděl: »Pane Anděl, jsem rád, že nezpochybňujete nejvýznamnější roli obětí sovětských vojáků v II. sv. válce. Památník se sochou I. S. Koněva je vskutku pod dohodou o ochraně válečných hrobů. Socha byla vztyčena přesněji k 35. výročí osvobození Rudou armádou v roce 1980, jako výraz úcty a poděkování osvoboditelům. Co je teď špatně na tom, aby socha I. S. Koněva byla nadále na svém místě?!

Za další, v dohodě je také možnost přístupu k památníku veřejnosti. Vůbec žádné »Muzeum 20. století« neexistuje. Je to jen zástěrka, jak v předvečer 75. výročí vítězství nad fašismem neumožnit díky tomuto výročí sjednocováni části společnosti v ČR a vyjádřit solidaritu s RF. Následně neumožnit přístup k soše veřejnosti na x dlouhých let, protože bude někde v depozitu. Navíc hrozí, že sochu z nějakých důvodů (ty se vždy najdou) poškodí, nebo roztaví, nebo smluvně zašantročí, jen aby se nemohla vrátit na památník.

Kolář odmítl i referendum. Dále navrhoval velvyslanectví pouze kroky, o kterých věděl, že nebudou pro RF akceptovatelné a použil to jako alibi pro své mediální zviditelnění. Věděl totiž, že by v referendu neuspěl. Každý krok Koláře, který si tímto hraje na úžasného a bodrého ministra zahraničních věcí ČR, je samotné narušování schopnosti suverenity ČR. Co jsme za suverénní stát, když starosta obvodu dělá mezinárodní politiku, ze které je mezinárodní skandál a urážka jiného státu? Myslíte si, že nás jiné státy budou teď brát vážně?! A řekněme čistě hypoteticky. Vám by se líbilo, kdyby například v Německu likvidovali takovýmto způsobem nějaký památník (třeba T. G. Masaryka, J. A. Komenského)? Jistě, že nelíbilo! Vidíte, věci jsou to velmi složité a velmi citlivé. Je potřeba k nim přistupovat racionálně. A navíc si myslím, že nejde vlastně ani tak o náš názor, jestli socha podléhá mezinárodní smlouvě, jako že jsem přesvědčen, že podléhá, ale že když uznáváme oběti RA a Ruská federace chce na památník vrátit sochu I. S. Koněva, tak by to Česká republika měla respektovat a nenechat nějakého hejhulu a kol. z obvodu Prahy 6 strkat nos do těchto zahraničních věcí.

Pane Anděli, vidíte jen skrze nenávist vůči nějaké Vámi nenáviděné skupině lidí a unikají Vám souvislosti. Ale tohle za demokracii nemůže považovat nikdo! Krom toho Vám asi nevadí, že se (Kolář) šovinisticky nadřazoval nad lidi, co sochu bránili!? Tohle jsou návodné znaky směřované k fašizaci společnosti. Kolář a spol. jednoznačně nevyhraje a plně si to zodpoví.«

Roman BLAŠKO