Ilustrační FOTO - Pixabay

Další rekord

Počet úmrtí na koronavirus v USA druhý den v řadě dosáhl rekordu. Podle propočtů agentury Reuters tam ve středu onemocnění COVID-19 podlehlo nejméně 2371 lidí, celková bilance mrtvých překonala 31 000.

První úmrtí na koronavirus USA zaznamenaly 29. února. Počet mrtvých se vyšplhal na 10 000 po 38 dnech, o dalších devět dní později bylo zaznamenáno už 30 000 úmrtí. Naposledy byl největší denní nárůst v počtu mrtvých zaznamenán v úterý, kdy úřady hlásily 2364 úmrtí.

Počet potvrzených případů nákazy v USA překonal 635 000. Po celém světě už se koronavirus prokázal u více než dvou milionů lidí.

Navzdory rostoucímu počtu mrtvých se v některých částech USA objevují náznaky, že epidemie začíná ustupovat, uvádí Reuters. Guvernéři asi 20 amerických států, kde se virus šíří nejméně, doufají v postupné zahájení hospodářské obnovy po 1. květnu. Z 50 amerických států hlásilo 17 méně než sto nově nakažených.

Nejvíce zasaženy epidemií jsou státy New York, Kalifornie, Louisiana, New Jersey, Massachusetts a Michigan. Některé státy, zejména New York, oznámily znatelný pokles hospitalizací a méně pacientů odkázaných na ventilátory.

(čtk)