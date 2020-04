Rusko za pár let

Za 15 let bude téměř třetina ruské populace vyznávat islám, řekl velký muftí Ruska Ravil Gajnutdin s odvoláním na demografické trendy a odborníky, o jejichž kompetenci předseda rady muslimských duchovních nepochybuje. Prohlásil to na konferenci pořádané ve Státní dumě.

Velký muftí Ruska Ravil Gajnutdin. FOTO - Wikimedia commons

»Tyto prognózy potvrzuje praxe,« poznamenal s odvoláním na vlastní zkušenosti, nabyté za 30 let v moskevské mešitě. Upozornil, že měnící se demografické poměry znamenají, že v metropoli bude nutné postavit desítky nových mešit. The Moscow Times připomněl, že teď v Rusku žije mezi 14 až 20 miliony muslimů, to je desetina až 14 % ze 146,8 milionu obyvatel Ruska. Ale severokavkazské regiony či Tatarstán v Povolží, kde převažují muslimové, jsou proslulé vyšší porodností. Arcibiskup Dmitrij Smirnov z ruské pravoslavné církve s muftím souhlasí. »Už je příliš pozdě,« sdělil na dotaz, zda lze demografické tendence změnit. »Tady v roce 2050 nebude žádný Rus. Muslimové mají více dětí. Tataři ne, ale Kavkazané. Čečenci, Ingušové mívají osm dětí. Rusové skončí do roku 2050. Tady budou žít úplně jiné národy: Čečenci, Ingušové, Arabové,« řekl prelát, který má v církvi na starost otázky rodiny.

(čtk)