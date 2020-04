Čeká nás velké sucho

Nedávno jsem musel reagovat na myšlenkově ubohý »blog« na jednom z internetových portálů, když autor, aby se asi zavděčil některým čtenářům, »vylepšil« své slohové cvičení kopáním do komunistů. Bylo to víc než lživé a vyčpělé. Autor zamlčel jak práci KSČM při jednání o rozpočtu na rok 2019, tak na rok 2020 a třeba návrh M. Grebeníčka na posílení výzkumu právě v oblasti vodního hospodářství. Jindy bych to přešel a držel se hesla, že diskutovat s hlupákem je jako se dostat na jeho úroveň. To nechci, tak mi dovolte pár postřehů.

První měsíce letošního roku ukazují, že nás čeká nelehké období. Kromě pandemie koronaviru trápí naši zemi také extrémní sucho. Může za to letošní teplá zima takřka bez sněhu, která se promítla do stavu českých toků a podzemních vod. Ale také náš český (především tedy našich minulých vlád) laxní způsob řešení této krizové situace. Sucho nás sužovalo i v loňském roce, letošní čísla však jsou mnohem horší. Čeští zemědělci nyní hledí s obavami do dalších dnů. Nedivím se jim. Kromě epidemie tak bojují s další hrozící katastrofou. Musíme jim urychleně pomoci. Očekávám proto od Ministerstva zemědělství ČR i Ministerstva životního prostředí ČR jasný krizový scénář, jak se s touto další pohromou popasujeme. Jde o zásadní problém, který musíme okamžitě řešit. Není to poprvé, co KSČM na tuto situaci upozorňuje. Jednání zemědělského výboru Poslanecké sněmovny 15. 4. t. r. naznačilo, že vůle k řešení je. Jde o velmi aktuální témata, která nesmíme shodit ze stolu.

Bude potřeba urychleně rozhodnout, kde a jak postavit nové přehrady a jak dál hospodařit s vodou v krajině. Jsme na rozvodí tří moří, všechna voda od nás odtéká. Přehrady postavené za první republiky nebo za socialismu už současné situaci nemohou stačit. Je třeba, aby se dokončila práce na páteřních vodovodních řadech a mohl bych pokračovat. Čeká nás hodně práce, i to je cesta z hrozící hospodářské krize.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM