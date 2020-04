Poučení

Stále nevíme, v jaké fázi boje s koronavirem se nacházíme. Snad jsme již překonali první nejhorší část a můžeme provádět dílčí hodnocení. Především se ukazuje, že naše zdravotnictví, přes všechny různé problémy finanční i personální, funguje velmi solidně a zdravotničtí pracovníci jsou svými odbornými znalostmi a schopnostmi na vysoké světové úrovni. Nejen současné dění jim dává takovéto vysvědčení.

Tento uspokojivý chod zdravotnictví je důsledkem tradice, kterou české zdravotnictví převzalo od zdravotní péče československé, jež ve své podobě, tj. zaměřené na pacienta bez ohledu na stav jeho konta, byla založena po druhé světové válce a rozvinuta v letech následujících.

Sice se za uplynulých 30 let podařilo i ve zdravotnictví leccos, co se dříve osvědčilo, rozbít, ale protože je to resort velmi citlivý a občany každodenně kontrolovaný, šlo se spíše cestou oprav nemovitostí, zdokonalováním organizace a pochopitelně - v souladu s technickým pokrokem - vybavováním přístroji a technikou na úrovni doby. Systém veřejného zdravotního pojištění se jen utvrdil ve své celospolečenské potřebnosti a, řekněme si to narovinu, svého druhu geniálnosti.

Právě v této době, kdy mnozí lidé mají více času přemýšlet, běhají po síti různé statě i na téma zdravotnictví a koronavirus. Jeden takový názor, jenž mi přistál v mailové poště, poukazuje na to, že jedním z důvodů, proč u nás vir nekosí lidi tolik jako v Itálii, Španělsku či USA, je spojitost s někdejším socialistickým zdravotnictvím. »Stále ještě těžíme z důsledné socialistické zdravotní péče. Komunisté jednak postavili za 40 let takovou spoustu nemocnic, že polistopadoví politici 30 let nedělají nic jiného, než ruší lůžka a komunistické nemocnice tak akorát modernizují - máme tak víc jak třikrát větší lůžkovou kapacitu než třeba Anglie,« míní autor.

A pak je tu faktor důsledného očkování mnoha generací v bývalých socialistických státech proti různým závažným, ba smrtelným onemocněním. To možná také hraje svou roli - snižuje počet obětí COVID-19 a přispívá k celkově lehčímu průběhu nemoci. Jistá bulharská lékařka profesorka Ljubima Despotovová přišla prý s teorií, podle které jsou na tom v současné pandemii lépe ty státy, v nichž bylo povinné očkování proti tuberkulóze.

Jsou to prozatím jen prvotní postřehy, které nejsou doplněny seriózním výzkumem. Ale podle této profesorky je zajímavé, že v Německu je počet nakažených mnohem nižší v těch spolkových zemích, které se do roku 1990 nacházely v NDR. Doufám tedy, že se někdo z vědců a vědeckých pracovišť podobného výzkumu ujme.

V čase, kdy koronavirus u nás začal řádit, řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek v pořadu Otázky Václava Moravce, že svět po pandemii bude jiný. V čem? Začneme více dodržovat hygienická opatření, přestaneme zlehčovat význam očkování, začneme si vážit zdravotnictví a nebudeme se chlubit tím, jak ho máme laciné.

Bylo by skvělé, kdybychom si toto všechno vzali k srdci jako jedno z velkých poučení.

Monika HOŘENÍ