Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pokuty za přestupky až v květnu

Senát umožnil přijetí zákona, podle něhož policie bude moci na místě pokutovat až 10 000 korunami lidi, kteří poruší opatření proti šíření koronaviru. Policisté a strážníci tuto možnost dostanou ale až nejdříve v květnu, pokud opatření budou platit i příští měsíc.

Horní komora totiž normu neschválila, neodmítla, ani nijak neupravila. Zákon tak dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, ale až po uplynutí Ústavou stanovených 30 dnů, které má Senát na projednávání zákonů. Tato lhůta uplyne 9. května, tedy po skončení aktuálně platného nouzového stavu.

Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest na veřejnosti. Přijetím zákona dojde podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) k posílení vymahatelnosti nařízených opatření. Řešení přestupků na místě má podle něj omezit jejich projednávání ve správním řízení, což zatěžuje radnice a krajské hygienické stanice. Je přesvědčený, že většina přestupků se bude stejně jako dosud řešit domluvou. Policie podle Hamáčka nebude pokutování v maximální výši zneužívat, běžná pokuta se bude pohybovat kolem 500 korun. »Rozhodně nechystáme žádný policejní stát. Drtivá většina přestupků bude řešena domluvou, ale jsou lidé, kteří si domluvit nenechají,« uvedl ministr.

Dokážou posoudit škodlivost jednání

Rovněž stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček se domnívá, že policisté nebudou možnost uložit pokutu až ve výši 10 000 Kč zneužívat. »Nikdo nemusí mít obavu. Já věřím tomu, že naši policisté i strážníci jsou dostateční profesionálové a dokážou posoudit společenskou škodlivost daného jednání,« uvedl při projednávání normy ve Sněmovně.

Hamáček uvedl, že o uplynulém velikonočním víkendu policie provedla na 50 000 kontrol a pouze 3700 zjištěných přestupků poslala do správního řízení. Ministr odhaduje, že desetina až pětina těchto přestupků by mohla být řešena pokutou na místě.

Kritici normy v Senátu poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví nejsou jednoznačná, nemají jasný výklad a že pokutování na místě otvírá prostor pro korupci. Podle bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka (ODS) by vláda získala pro zákon větší podporu, pokud by umožnila pokutovat na místě pouze jasně vymezené nejzávažnější přestupky.

Nynější podoba postihu ve správním řízení se podle ministerstva vnitra ukázala jako neefektivní a zdlouhavá. Nová pravomoc by měla podle představ úřadu zvýšit účinnost opatření a zajistit jejich dodržování. Podle autorů návrhu je zaplacení pokuty na místě vhodnější i pro obviněné z přestupku, protože se vyhnou správnímu řízení, které pro ně znamená další náklady na komunikaci s úřady.

(jad)