Ilustrační FOTO - Pixabay

Více peněz pro hlídající rodiče

Vláda schválila plán rozvolnění opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru v podobě, jaká byla již avizována v průběhu týdne. Od pondělí se tak otevřou provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Navíc vláda rozhodla o zvýšení ošetřovného.

Vláda navýšila ošetřovné na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od 1. dubna. Stát bude ošetřovné kvůli uzavřeným školám vyplácet nejdéle do prázdnin. Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh prosadilo s tím, že uzavření škol a dalších zařízení trvá přes měsíc, řada rodin je na ošetřovném závislá a nižší příjem jim nestačí na pokrytí běžných výdajů na život. Týká se to hlavně samoživitelů.

»Ukazuje se, že tato mimořádná krize je dlouhodobá. Nemůžeme si dovolit, aby rodiny měly nízký příjem, zvláště, když si nemohou vybrat a adaptovat se na situaci jinak,« řekla novinářům po jednání kabinetu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ošetřovné v karanténě pobírá 181 000 zaměstnanců. Výdaje na 30 dní budou po zvýšení činit 3,5 miliardy korun. Při nynějším nastavení by částka na měsíc byla o 0,9 miliardy nižší. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácí peníze na péči o děti i živnostníkům, podle mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové s tím resort počítá i na květen.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po zasedání vlády řekl, že kabinet první vlnu uvolnění opatření schválil víceméně v původní podobě. Jedním z mála doplňků jsou bohoslužby. Od 27. dubna se budou moci konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob. Od 11. května by se shromáždění v kostele mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny. Návrh byl projednán s kardinálem Dominikem Dukou. V původním návrhu scénáře uvolňování vláda na bohoslužby zapomněla. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula vysvětlil, že vláda je u bohoslužeb trochu opatrnější než například u hobbymarketů, protože mezi návštěvníky kostelů převažují lidé vyššího věku, kteří patří k nejohroženějším při nákaze koronavirem.

Jinak kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. O týden později plán počítá s otevřením provozoven do 200 metrů čtverečních. Od 11. května by se měly otevřít větší obchody, autoškoly či posilovny. Kadeřnictví a holičství se podle plánu vlády mají otevřít až v pondělí 25. května. Prymula to vysvětlil tím, že v klasickém kadeřnictví nastává bezprostřední přímý kontakt mezi cizími lidmi, což je z hlediska epidemie rizikové. Psí salony proti tomu otevřou dříve, z epidemiologického hlediska jsou podle Prymuly mnohem bezpečnější, přenos viru přes zvířata je podle něj jen nepravděpodobnou hypotézou.

Ministři v úterý nevylučovali, že se harmonogram kvůli epidemiologické situaci opozdí, Vojtěch naopak nevyloučil ani jeho uspíšení. »Pokud by se situace vyvíjela pozitivně a dobře, pak se můžeme bavit o úpravě,« uvedl Vojtěch.

Vojtěch si naopak neumí představit, že by se náhle uvolnilo cestování do celého světa. Vzhledem k situaci v jiných zemích by podle něj hrozilo opětovné zavlečení nákazy koronavirem do ČR a je třeba chránit veřejné zdraví. »Mohlo by to vytvořit druhou nebo třetí vlnu pandemie,« řekl Vojtěch po jednání vlády.

Podle něj bude vláda situaci v zahraničí a s tím spojené možnosti cestování pravidelně vyhodnocovat. Prymula doplnil, že s ohledem na letní dovolené je možné jednat s jinými státy o možnosti rekreace, například na Jadranu. Podle něj ale bude nutné zajistit nejen souhlas cílové země, ale i těch tranzitních, a stanovit podmínky pro cestu na dovolenou i pro návrat, jako například negativní test na koronavirus. Vše ale bude podle Prymuly záležet na aktuální epidemiologické situaci v létě, cestovat by podle něj mělo být možné jen do zemí, kde bude riziko nákazy podobné jako v ČR. Hoteliéři doporučují českým občanům, aby letos strávili dovolenou doma i z vlasteneckých důvodů – a pomohli tak těžce zasaženému domácímu turistickému průmyslu, který letos patrně nemůže počítat s přílivem zahraničních turistů, obzvláště ne z Asie nebo USA.

Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) rovněž upřesnil, že nepředpokládá, že stát bude systémově vstupovat do soukromých společností. Pokud ano, půjde o naprosto výjimečné případy, ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti žádný seznam firem nepřipravuje. Havlíček to řekl ČTK. Premiér Andrej Babiš (ANO) a Havlíček přitom dříve připustili, že by stát mohl do klíčových podniků vstoupit, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tento týden řekla Hospodářským novinám, že stát by mohl převzít České aerolinie.

(ste)