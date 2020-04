Ilustrační FOTO - Pixabay

Senát nechce v nemocnicích cizí lékaře bez aprobace

Horní parlamentní komora zamítla pro nadbytečnost vládní návrh, podle kterého by v nemocnicích mohli pracovat kvůli koronavirové krizi lékaři ze zemí mimo Evropskou unii i bez předepsaných aprobačních zkoušek. O předloze tak bude znovu rozhodovat Sněmovna.

Lékaři z takzvaných třetích zemí by podle návrhu mohli pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronavirové krizi a ještě tři měsíce po jeho skončení. Pokud by nouzový stav trval déle než půl roku, lhůta by se prodloužila na šest měsíců od jeho konce. Zahraniční lékaři bez aprobačních zkoušek by museli mít srovnatelné lékařské vzdělání. Obdobná pravidla by platila i pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Senátorka Alena Dernerová z klubu Starostů uvedla, že zákon nemá smysl, když by cizí lékaři museli pracovat pod vedením lékaře s odborností. Dva lékaři by tak podle ní dělali jednu činnost. Dernerová také varovala před poklesem úrovně medicíny, cizí lékaři podle ní mnohdy ani neumějí česky.

Naopak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že změna by pomohla zajistit dostatek zdravotnických pracovníků, pokud by se někteří z nich ocitli v karanténě. Jednalo by se podle něj o výjimečné řešení, které by se týkalo stovek lidí.

Předloha měla v horní komoře stejně jako ve Sněmovně své zastánce i odpůrce. »Nejedná se o lékaře, kteří by teď přijeli a nemluvili česky. Když to regiony chtějí, proč to na tři měsíce nepovolit,« řekl Tomáš Jirsa (ODS). Zákon podpořil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), podle kterého nedostatek personálu zatěžuje okresní, ale i krajské nemocnice. Naopak Radek Sušil (ČSSD) je přesvědčen o tom, že lékaři z ciziny by české lékaře v karanténě nenahradili. Lumír Kantor (za KDU-ČSL) navíc upozornil na to, že zákon jen přenáší nynější pravomoc ministerstva zdravotnictví rozhodnout o nasazení cizích lékařů na zřizovatele nemocnic.

Poslanec KSČM Leo Luzar.

Podobné názory zaznívaly i v dolní komoře. Poslanec KSČM Leo Luzar mimo jiné uvedl, že zákon měl cílit na určitý přesně definovaný počet lékařů, kteří zde jsou, a z důvodu nouzového stavu nemohou vykonat zkoušku. »Ale tohle je obecný pardon, který řeší dlouhodobý problém, který je mimo nouzový stav,« prohlásil Luzar.

Na působení lékařů zejména z Ruska a Ukrajiny upozorňuje dlouhodobě zejména Česká lékařská komora. Kvalita těchto lékařů je podle komory často horší, nedokážou se domluvit česky a nejsou schopni složit rozdílové zkoušky. Úspěšnost je asi 15 procent. Nově už nemají lékaři neomezený počet pokusů.

(jad)