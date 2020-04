Ivanka terčem kritiky

Údiv i kritické reakce na internetu i v médiích vyvolal výlet Ivanky Trumpové, dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa, z Washingtonu do otcova golfového střediska ve státě New Jersey.

Trumpová, která působí jako prezidentova poradkyně, se do New Jersey vydala v době pandemie nemoci COVID-19, kdy v tomto státě i v metropoli platí doporučení zůstat doma. Bílý dům cestu hájí a uvádí, že Trumpová chtěla židovský svátek pesach strávit s rodinou.

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa, Ivanka Trumpová. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Do golfového střediska Bedminsteru, které patří rodinné korporaci The Trump Organization, se vydala se svými dětmi a manželem Jaredem Kushnerem. Kushner v Trumpově administrativě působí rovněž jako prezidentův poradce. Řada lidí si proto položila otázku, zda pravidla v nynější obtížné době skutečně platí pro všechny. Úřady ve Washingtonu a také v New Jersey doporučují obyvatelům kvůli koronaviru v co největší míře zůstávat doma, vyvarovat se širších rodinných i přátelských setkání a cestovat pokud možno jen do práce. Ještě před cestou Trumpová na Twitteru vyzývala ty, kteří mohou, aby zůstali doma. »Prosím, prosím, učiňte tak,« napsala. Jen den před cestou, rovněž sdílela tweet guvernéra New Jersey Phila Murphyho, který vyzýval obyvatele, aby oslavili Velikonoce doma. Murphy již v březnu doporučil lidem, kteří vlastní víkendové domy, aby do nich nejezdili. New Jersey je navíc jedním z ohnisek nákazy v USA, v tomto státě se dosud nakazilo přes 71 000 tisíc lidí, z nichž přes 3100 zemřelo.

(čtk)