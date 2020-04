Ilustrační FOTO - Pixabay

Triky našich babiček

Dnes výhradně o zkušenostech, které můžete s výhodou využít. Některé možná znáte, jiné, alespoň doufám, jsou pro vás novinkou. Tak třeba obyčejné, běžné a nikterak naši mysl zatěžující vaření brambor. Prostě dejte do vroucí vody oloupané, pokrájené brambory, a vařte. Zkuste přidat i jeden či dva bobkové listy. Dobrá rada pro ty, kteří považují bramborový škrob za zbytečnou zátěž na svoje klouby. A navíc chuť brambor je vpravdě zajímavá.

A teď zelenina. Klasickou babskou radou je vložení měkkých rajčat do ledové vody. Alespoň na 15 minut. Při krájení budou tuhá a svěží… A pokud jste (omylem, jak jinak) nechali uvadnout hlávkový salát, netřeba ho vyhodit. Buď ho na několik minut dejte do vlažné vody, nebo do vody studené. V tom případě ho uložte na hodinu do chladničky… A bude zase křehký. Ano, bábinky to věděly a nic zbytečně nevyhazovaly.

Ani tuk na smažení. Jeho přepálení řešily několika plátky citronu, které do tuku či do oleje vložily. A pokud potřebovaly jen pár kapek citronové šťávy, neždímaly překrojený citron, ale po jeho omytí vodou v něm párátkem nebo ostrou špejlí udělaly malý otvor a zmáčkly ho. Některé do otvoru vkládaly kousek brčka, kdysi ze slámy, dnes spíše z plastu. Předtím, ale to snad každý ví, ho tlakem ruky na pevné podložce poválely, aby z něj dostaly hodně šťávy.

Vytáhnout zátku z láhve vína je někdy složité, zvláště byla-li špatně uložena, totiž tak říkajíc – na stojáka. Což není nic neobvyklého, i s kvalitním vínem tak zacházíme. Korek pak sice po kouscích vytáhnete, ale jeho drť spadne do láhve. Lepším řešením je to, co navrhují babičky. Hrdlo láhve na pár minut obalte v horké vodě namočenou utěrkou a poté korkovou zátku lehce vývrtkou vytáhněte.

Jíška, kterou v české kuchyni často používáme, nebude mít žádné žmolky, pokud přidáte do mouky, z níž ji připravujete, trochu soli. A teprve poté přidáte do tuku.

Pokojové květiny jsou snad v každé domácnosti. Netřeba jim dodávat sílu a krásu jen hnojivem, ale (jak to dělaly babičky) i vychladlou vodou z uvařených oloupaných brambor, z těstovin či z uvařených vajec.

Je jaro a na zahrádkách se konečně objevuje naše vlastnoručně vypěstovaná zelenina. Poslechněme rad našich babiček, které ji sbíraly a sbírají až navečer, kdy obsahuje nejvíce cenných látek. Pokud je snad ještě horká od slunce, hned po sklizni ji ochlaďte!

Na popáleniny vzniklé při vaření či ochutnávání pokrmů měly a mají babičky řadu dobrých řešení. Všichni jsme si jistě kolikrát ve spěchu či nedočkavosti spálili mlsný jazýček, to se prostě stává. Spálený jazyk znecitliví naše chuťové pohárky, ale také nepříjemně pálí, bolí a je zarudlý, na jazyku navíc mohou vyskákat i drobné puchýřky. Med je skvělým domácí lékem na spálený jazyk. Má antibakteriální účinky, brání bakteriím v infikování poškozené kůže, snižuje otok a bolest. Stačí jedna lžička medu a nechat pár minut působit na jazyku. Tak praví zkušenost babiček. Pokud máte doma aloe vera, a většinou ji doma máte, protože je krásná a nenáročná na pěstování, odlomte jeden list a šťávu z něj si dejte na jazyk. Tato blahodárná rostlina zklidňuje poškozené buňky, podporuje hojení a také pomáhá snižovat bolest a zánět.

Můžete vyzkoušet i bílý jogurt, který odvádí teplo z popáleniny, zklidňuje a tlumí bolest. Stačí si jednoduše dát do úst pár lžiček jogurtu a před polknutím nechat působit pár minut. Opakujte, dokud bolest neustoupí. A navíc si pochutnáte.

Babičky na popáleniny vzniklé při vaření používají i hladkou, plnotučnou hořčici. Postižené místo stačí natřít a nechat zaschnout. Věřte nevěřte, nebudete mít žádný puchýř, ba (většinou) ani kůže nezčervená…

A ještě snad máta. Čaj z máty pily a pijí babičky před tím, než ulehnou, aby měly klidný spánek. Máta pomáhá, pokud se při ochutnávání jídla v ústech popálíte, tlumit bolest, snižovat zánět a předchází riziku infekce. Můžete jednoduše použít vše, co obsahuje mentol – žvýkačky, zubní pastu nebo studený mátový čaj.

Věřme našim babičkám, měly a mají zkušenost, která je k nezaplacení.

