Jaškin bude pokračovat v Dynamu Moskva, upsal se na dva roky

Český hokejový útočník Dmitrij Jaškin bude pokračovat v barvách Dynama Moskva. Druhý nejlepší střelec uplynulé sezony Kontinentální ligy se dohodl na nové dvouleté smlouvě. Ruský klub o tom informoval na svém webu, krátce předtím to sdělil fanouškům i sám Jaškin ve videu na sociálních sítích.

Sedmadvacetiletý Jaškin zamířil do Dynama loni po sedmiletém působení v Severní Americe, kde hrál za St. Louis a Washington. V uplynulé sezoně nastřílel v 58 zápasech 31 branek a lépe si vedl v soutěži jen Kirill Kaprizov z CSKA Moskva, který dal o dva góly více. V produktivitě byl Jaškin s 63 body také druhý za klubovým spoluhráčem Vadimem Šipačovem, jenž byl o dva body lepší.

V play off přidal český útočník v šesti zápasech šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí. Pomohl tak k postupu přes Spartak Moskva, ale před startem druhého kola proti CSKA Moskva byl zbytek bojů o Gagarinův pohár zrušen kvůli pandemii koronaviru. Jaškin v nedohraném ročníku stihl překonat klubový rekord v počtu branek, který držel s 27 góly ze sezony 2009/10 Švéd Mattias Weinhandl.

Rodák z Omsku je odchovancem Vsetína. Jeho otec Alexej, bývalý obránce, tam působil v letech 1993 až 2005 a získal šest mistrovských titulů. V 15 letech přestoupil Jaškin do Slavie, v jejímž dresu debutoval v extralize. V roce 2012 odešel do zámoří poté, co jej o rok dříve draftoval St. Louis ve druhém kole na 41. pozici.

V NHL sehrál Jaškin 303 zápasů a nasbíral 69 bodů za 27 branek a 42 asistencí. V play off účastník posledních dvou mistrovství světa i Světového poháru z roku 2016 zaznamenal ve 14 duelech čtyři body za dva góly a stejný počet přihrávek.

