FOTO - Pixabay

Hranice by měly být podle prezidenta Zemana uzavřeny jeden rok

Hranice by měly být uzavřené podle prezidenta Miloše Zemana jeden rok. Lidem doporučil vychutnat krásy české krajiny. Sám plánuje léto trávit znovu na Vysočině, řekl dnes v rozhlasovém pořadu Press klub na Frekvenci 1. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v březnu uvedl, že cestování by mohlo být omezeno rok či dva. Neomezené cestování není podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) otázkou letošní letní sezony. Češi by mohli případně vyjet do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Mohlo by to být Chorvatsko nebo Slovensko.

"Trvale zastávám názor, že by hranice měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky, a to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, což se může stát zejména, když vyjíždíte do zemí, kde ta epidemie ještě neskončila," řekl Zeman.

Cestovní kanceláře, hotely a další podnikatelé v cestovním ruchu žádají vládu, aby uvedla alespoň předběžné termíny otevření hranic. Vývoj v tuzemsku ani okolních státech však podle kabinetu zatím nelze předvídat. "Dnes nevíme, jestli přijde druhá nebo třetí vlna. Dnes to můžeme nějak plánovat, ale moudřejší budeme na konci května," řekl v sobotu Vojtěch.

Kromě Chorvatska a Slovenska je příznivá situace podle cestovních kancelářích také v Bulharsku. O dvoustranných dohodách o výměně turistů by se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohlo jednat také s Řeckem, Thajskem, Vietnamem nebo Maledivami.

V ČR platí od 16. března omezení volného pohybu. Opustit hranice lze jen v odůvodněných případech.

Zeman se v květnu sejde se Schillerovou k jednání o rozpočtu

Prezident se na počátku května sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) kvůli státnímu rozpočtu. Bude apelovat na to, aby se zasadila o úspory v rozpočtu, navrhuje přitom zrušit podporu pro solární elektrárny, řekl dnes na Frekvenci 1. Schillerová dnes řekla, že bude navrhovat zvýšení deficitu letošního rozpočtu na 300 miliard z nyní schválených 200 miliard korun. Před pandemií vláda plánovala schodek 40 miliard korun.

Zeman řekl, že nechce hrozit vetem rozpočtu se zvýšeným deficitem, se Schillerovou ale bude chtít jednat o možných úsporách. Ministryně financí dnes řekla, že se deficit zvýší kvůli očekávanému poklesu státních příjmů a vzestupu výdajů, které obojí způsobila epidemie koronaviru. Se škrty v rozpočtu nepočítá.

S ministryní financí chce Zeman mluvit také o jejím zvažovaném záměru, aby stát kvůli krizi majetkově vstoupil do Českých aerolinií (ČSA). Zeman se k návrhu postavil vstřícně.

(čtk)