Mohutná show na podporu zdravotníků

V sobotu ve 20.00 SELČ začala celosvětová hudební show na podporu zdravotníků, kteří v první linii bojují proti koronaviru.

Do projektu One World: Together at Home (Jeden svět: Společně doma) se postupně zapojila řada slavných zpěváků a hudebníků jako Lady Gaga, Alanis Morissetteová, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder či Rolling Stones. Ti vystoupili v hlavní části programu, kterou přenášelo několik televizí.

V hlavní části show poděkoval zdravotníkům i legendární Stevie Wonder. Stejně jako ostatní účinkující zpíval ze svého domova.

Hudební představení byla prokládána vystoupeními známých světových osobností, ale také osobními příběhy lékařů a zdravotních sester, básněmi poslanými dětmi či ukázkami pomoci řadových občanů při výrobě roušek a při dodávkách potravin a léků lidem v nouzi.

Na organizaci akce se podílela zpěvačka Lady Gaga, nezisková organizace Global Citizen a Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle zpěvačky měl být koncert, do něhož se ze svých domovů zapojila asi stovka zpěváků, vyjádřením díků zdravotníkům v mnoha zemích, kteří často pracují bez odpovídající ochrany před nákazou.

Show začala v sobotu sérií záběrů zveřejněných v dřívějších dnech na sociálních sítích a v médiích, které zachycují obyvatele Francie, Španělska, Británie, Spojených států a dalších zemí, jak ze svých domovů tleskají zdravotníkům na znamení obdivu a díků.

Výtěžek z koncertu půjde ve prospěch Světové zdravotnické organizace, Lady Gaga ale již předem zdůraznila, že se nejedná o žádnou dobročinnou sbírku a že hlavním cílem akce je vyjádřit solidaritu, jednotu a pobavit diváky v době, kdy je nejméně 4,5 miliardy lidí ve světě nuceno zdržovat se ve svých domovech.

Celebrity kromě jiného vyzvaly lidi z celého světa, aby se zdržovali doma, myli si pravidelně ruce, nesdružovali se a vyvíjeli tlak na politiky, aby je přiměli rozšířit testování na nemoc COVID-19, která už si ve světě vyžádala přes 150 000 obětí. Poděkování kromě zdravotníků mířila také k prodavačům v obchodech s nejnutnějším zbožím či učitelům, kteří vzdělávají své žáky na dálku. Hlavní část koncertu společně vysílaly televize a sítě ABC, NBC, CBS, iHeartMedia a Bell Media. K vidění byla také na internetových platformách, jako jsou YouTube či Apple TV a na Facebooku, Instagramu či Twitteru.

(čtk)