O přijímačkách na střední se teprve rozhodne

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy chce ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámit v první polovině května. Doufá, že se zkoušky budou moci uskutečnit v první půlce června.

Do konce dubna chce mít ministerstvo ve spolupráci s epidemiology hotové manuály k provozu na základních školách, kam se má od 25. května vrátit část školáků. Ministr s vyhlášením přesného termínu čeká, až budou mít epidemiologové údaje o koronavirové situaci za období Velikonoc. »Vystřelit datum a pak ho za tři nebo sedm dní měnit, by bylo méně zodpovědné než říct, že v první polovině května vyhlásíme jasné datum,« vysvětlil včera v televizi Prima.

Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, mohl by se termín přijímacích zkoušek podle Plagy »čistě teoreticky« posunout do období letních prázdnin. »Všichni ale doufáme, že se to nestane,« řekl.

Zkoušky na jeden pokus

Plaga také potvrdil, že žáci budou mít na jednotné přijímačky jen jediný pokus. Zkouška bude mít na konečné rozhodnutí školy o přijetí studenta vliv z 60 procent. »Není to tak, že když někdo ten test nezvládne na svoje nejlepší maximum, že by byl odsouzen k tomu, že už se na tu školu vůbec dostat nemůže,« uvedl ministr.

»Chápu, že rodiče to berou oproti minulému roku, kdy byly dva termíny, jako újmu. Ale ta doba je naprosto nestandardní, složitá,« podotkl Plaga. Epidemiologické riziko je podle něho u přijímacích zkoušek poměrně vysoké. Ministerstvo uvažovalo i o variantě, že by letos jednotnou zkoušku zrušilo. Nepřistoupilo k tomu, protože podle Plagy není možné využít k rozhodnutí o přijetí průměr z vysvědčení. U gymnázií, o která je velký zájem, by totiž tato metoda vedla k tomu, že by se studenti museli vybrat losem.

Mladší žáci do školních skupin

Vláda počítá s tím, že od 25. května se žáci prvního stupně základních škol budou moci učit ve školních skupinách po 15 dětech. Ministr očekává, že této možnosti využijí rodiče 40 až 60 procent dětí. Z provozních důvodů chce, aby rodiče dali ředitelům minimálně týden předem vědět, zda jejich dítě k výuce nastoupí.

Plaga popsal, že děti se ve skupinách nebudou učit podle standardního rozvrhu. Dopoledne budou dělat úkoly, které jim nyní přicházejí vzdálenou formou, a odpoledne bude skupina fungovat jako školní družina.

Na dotaz, zda budou mít školy k tomuto režimu dostatek pedagogů, ministr odpověděl, že dopoledne u skupiny postačí pedagogický pracovník, nemusí ji vést učitel. Odpoledne se pak o skupinu mohou starat vychovatelky. Plaga dodal, že pokud by v některých školách tato výuka zajistit nešla, dítě by mohlo chodit do jiné školy.

Možnost, že by se učitelé základních škol nechali před návratem dětí otestovat na koronavirus, ministerstvo podle Plagy s epidemiology neřešilo.

Jestliže rodiče umístí dítě do školní skupiny, nebudou mít nadále nárok na ošetřovné. Ministr řekl, že podporuje, aby ošetřovné zůstalo zachováno pro rodiče, kteří se rozhodnou nechat dítě doma. Příslušný zákon připravuje ministerstvo práce.

Vláda učitelům už dříve přislíbila navýšení platů. Plaga k tomu uvedl, že pokud by slib kvůli současné koronavirové situaci nenaplnila, bylo by to ostudné, krátkozraké a hloupé.

(ng)