Výročí nacistického barbarství v Zákřově

Jedním ze symbolů německých zvěrstev páchaných za druhé světové války jsou hromadné vraždy civilistů. Tyto barbarské činy páchali Němci i jim sloužící jednotky jiných národností. Jedním z nich je brutální vražda mužů z osady Zákřov u Tršic na Olomoucku německými okupanty a rusky mluvícími kozáky (či vlasovci) v »německých službách« 20. dubna 1945. Dnes je tomu 75 let.

Do Zákřova, nyní části obce Tršice, dorazili příslušníci gestapa a prapor kozáků pod záminkou hledání partyzánů 18. dubna 1945. Obec obklíčili a začali zapalovat jednotlivá stavení. Muži byli pozatýkáni a 23 z nich bylo odvedeno do Velkého Újezdu, kde je příslušníci gestapa a kozáci vyslýchali. Devatenáct mužů 20. dubna 1945 odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Muže, kteří podstoupili nelidské mučení, střelili do týlu a těla odnesli do dřevěné boudy a tu zapálili.

Čtrnáctého května 1945 byla těla exhumována a pohřbena na tršickém hřbitově. Ohledání ukázalo, že všichni muži měli polámané stehenní kosti a někteří z nich po výstřelu ještě žili – uhořeli tak zaživa. Mezi oběťmi byl i osmnáctiletý židovský mladík Otta Wolf, autor deníku popisujícího život jeho rodiny v úkrytu, který bývá přirovnáván k Deníku Anne Frankové.

Vykonavateli akce byli především kozáci z 574. kozáckého praporu. V souvislosti se Zákřovem se však také mluví o vlasovcích. Jsou tak označováni i v Deníku Otty Wolfa 1942-1945. Podle některých badatelů zmíněná kozácká jednotka součástí ROA generála Vlasova nebyla, ačkoli jí bylo formálně přislíbeno podřízení kozáckých jednotek. Jiní badatelé čin přisuzují vlasovcům. Kozácké jednotky se koncem války pokoušely dostat do amerického zajetí. Většině z jejich příslušníků se to nepodařilo, neboť padli do sovětského zajetí.

(mh)