Vjezd do KT Buchenwald. FOTO - Wikimedia commons

Buchenwald opravdu neosvobodili Američané

Článek Buchenwald si připomněl výročí osvobození – autor (rj) – otištěný v Haló novinách 14. dubna 2020 přinesl nesprávnou informaci, kterou považuji za nutné uvést na pravou míru. Autor v rozporu se skutečností uvedl, že Buchenwald osvobodila v dubnu 1945 americká armáda. Proti takovému vyjádření co nejrozhodněji protestuji!

K osvobození koncentračního tábora Buchenwald došlo odporem vězňů 11. dubna 1945 pod vedením mezinárodního táborového výboru (spolupracovali v něm belgičtí, němečtí, francouzští, italští, polští, sovětští a čeští antifašisté), který už od roku 1943 budoval pro sebeobranu vojenskou organizaci, »organizoval« zbraně a střelivo ze zásob SS a ukládal je na bezpečné místo, části zbraní byly pašovány z výroby karabiny v závodech Gustloff, sovětští vězni vyráběli zápalné láhve…

Tato vězeňská vojenská organizace byla připravena chránit vězně před likvidací předcházející zničení tábora, k němuž mělo dojít před příchodem spojenců. Když se americká armáda přiblížila, ozbrojené skupiny vězňů podnikly útok na hlavní bránu, v ostnatém drátu kolem tábora přerušily elektrický proud a obsadily strážní věže. Odpoledne v 15.15 Hans Eiden oznámil: »Kameraden, wir sind frei!« Týkalo se to více než 20 000 vězňů. Ozbrojení vězni zajali kolem 220 členů SS a dalších nacistů, které pak předali Američanům. První Američané dorazili kolem 17. hodiny – byli to poručík Emmanuel Desard a seržant Paul Bodot, kteří patřili k 4. obrněné divizi USA. Jejich jednotka byla umístěna na jih od tábora. Další americké jednotky dorazily do Buchenwaldu až po nich.

Osvobození vězni 19. dubna 1945 formulovali v několika jazycích »Přísahu buchenwaldských vězňů«, která končila slovy: »Jestliže nás něco drželo při životě, byla to myšlenka: Přijde den pomsty! Boj ještě není u konce. Ještě vlají hitlerovské prapory. Ještě žijí vrazi našich kamarádů. Sadističtí mučitelé jsou ještě na svobodě. Proto přísaháme na tomto táborovém náměstí v místech fašistických ukrutností před celým světem: Svůj boj zakončíme teprve tehdy, až poslední viník bude stát před soudci národů. Naším heslem je zničení nacismu s jeho kořeny. Naším cílem je vybudování nového světa – světa míru a svobody. To je naše povinnost vůči zavražděným a jejich rodinám. Na důkaz našeho odhodlání k tomuto boji přísaháme.«

Tato přísaha je dodnes politickým dědictvím organizací antifašistů z více než 20 zemí v Evropě a Izraeli, které zastřešuje Mezinárodní federace odbojářů (FIR), jejímž členem je také Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS).

Jitka GRUNTOVÁ, dcera buchenwaldského vězně číslo 35 139, členka ČSBS