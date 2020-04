Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak se epidemie promítla ve státním duhu

Státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 132,6 miliardy na 1,773 bilionu korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za růstem e především vydávání státních dluhopisů ministerstvem financí s cílem zajistit krytí letošního schodku státního rozpočtu, který Sněmovna zvýšila na konci března kvůli dopadům šíření koronaviru ze 40 na 200 mld. Kč.

Ministerstvo v 1. kvartálu prodalo na domácím finančním trhu korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za 111,2 mld. Kč. »Tato vyšší hodnota emise v porovnání s předchozími roky za stejné období je dána plánem zajistit dodatečné množství peněžních prostředků pro krytí zvýšeného krizového schodku státního rozpočtu,« uvedl úřad. Ministvverstvo již dříve informovalo, že ke konci letošního roku stoupne státní dluh kvůli dopadům šíření koronaviru na 1,84 bil. Kč

Ve zvýšeném prodeji dluhopisů pokračovalo ministerstvo i v dubnu a prodejem státních dluhopisů na domácím trhu tak pokrylo veškeré letošní korunové splátky státního dluhu za 170 mld. Kč. Navíc získalo dalších zhruba 130 mld. Kč, které může použít k pokrytí přibližně dvou třetin letošního schodku státního rozpočtu.

»Průměrný výnos z prodejů střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil v 1. čtvrtletí 1,3 procenta ročně při průměrné době do splatnosti 6,6 roku, s přihlédnutím dubnových prodejů pak 1,2 % ročně při průměrné době do splatnosti 5,5 roku, což z historického hlediska představuje velice výhodné podmínky vzhledem k aktuální situaci na finančních trzích,« uvedlo ministerstvo, která kvůli posílení rezerv státní pokladny také zahájilo rezervní emise státních pokladničních poukázek. V 1. čtvrtletí tak získalo 68,6 mld. Kč. Při započtení aukcí poukázek v dubnu to je 101,9 mld. Kč.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Na financování státního dluhu bude ministerstvo financí letos potřebovat 410,6 mld. Kč. To je o 139,5 mld. Kč více, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2020. Ministerstvo o tom informovalo v rámci čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu.

Současně uvedlo, že kvůli pokrytí zvýšeného schodku rozpočtu a korunových splátek státního dluhu zvýšilo plán na vydání státních dluhopisů ze 120 na 370 mld. Kč. »Další prodeje korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů nad rámec 370 mld. Kč budou případně realizovány pro účely předfinancování korunových splátek dříve vydaného dlouhodobého korunového státního dluhu v roce 2021, které v současné době činí zhruba 170 mld. Kč,« uvádí dokument.

(ici)