Ilustrační FOTO - Haló noviny

Temelínští mění palivo reaktoru 1. bloku

Odborníci v jaderné elektrárně Temelín zavezli tři kontejnery s použitým palivem do zabezpečeného skladu. Kontejnery v něm obsadily 44. až 46. pozici z kapacity 152 míst. Tento týden energetici zavážejí do reaktoru nové palivo.

Informoval o tom temelínský mluvčí Marek Sviták. Elektrárna má za sebou víc než polovinu plánované odstávky prvního bloku, jež začala 13. března a měla by trvat dva měsíce. Temelín letos na dva měsíce odstaví i druhý blok, podle plánu od 12. června.

Práce s kontejnery, v nichž je použité palivo, trvaly dva týdny. Pod vodou zavážejí odborníci do každého z kontejnerů 19 palivových souborů. Ještě pod vodou pak usazují vnitřní víko kontejneru. Už mimo bazén, ale stále na reaktorovém sále pak kontejner odvodní a vysuší.

»Při vakuovém sušení se v kontejneru snižuje tlak až na setinu atmosférického tlaku. Jenom vlastní vysoušení zabere necelý den,« uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Když kontejner absolvuje zkoušky těsnosti, převezou ho technici do skladu použitého paliva. Každý palivový soubor je v reaktoru čtyři roky.

Palivové soubory, které se do reaktoru nevrací, zůstanou zhruba deset let ve skladovacím bazénu vedle reaktoru. Poté se převezou do skladu použitého paliva, který v areálu elektrárny funguje od roku 2010. Tam mohou zůstat až 60 let. Ve skladu je teď obsazeno 46 ze 152 skladovacích pozic. Monitorují ho kamery Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

»Ve čtyřech kontejnerech je tak na ploše obývacího pokoje bezpečně a izolovaně od okolí uloženo palivo, ze kterého jsme vyrobili elektřinu pro roční spotřebu pětiny České Republiky,« uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Energetici už koncem března vyvezli z reaktoru prvního bloku všech 163 palivových souborů. Zpět se jich vrátí 121, doplní je 42 nových. Nové palivo je od ruské korporace Tvel.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobil 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 4,6 TWh.

(ici)