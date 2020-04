Průzkum: Mnohá sportoviště bez podpory státu skončí

Většině sportovišť v ČR hrozí, že bez podpory státu v nejbližším měsíci či v tom následujícím zkrachují. Za nejvhodnější formu pomoci považují necelé dvě pětiny provozovatelů sportovišť dotaci na mzdové náklady, zhruba třetina podnikatelů by ocenila úlevy a odklad daní ve větším rozsahu a na delší dobu, než je nyní schváleno.

Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit mezi 533 partnerskými sportovišti v celé republice. Kvůli vládním opatřením proti šíření nového typu koronaviru jsou posilovny, další vnitřní sportoviště, ale také koupaliště, wellness centra a sauny od 13. března uzavřené. Od úterý mohou být znovu v provozu venkovní sportoviště pro individuální sporty nebo pro takové, kde jsou na každé straně hřiště rozděleného sítí nanejvýš dva lidé.

Průzkum společnosti Multisport ukázal, že v současném stavu vydrží 30 procentům provozovatelů sportovišť rezervy na měsíc, zhruba třetině na dva měsíce. »Zákaz pro otevření sportovních a relaxačních zařízení, který se protáhne na dva a více měsíců, může být likvidační i pro větší firmy, například provozovatele sítí několika fitness center,« uvedl manažer MultiSport pro ČR Marián Škripecký.

Kromě dotací na mzdy a daňových úlev by téměř desetina provozovatelů sportovišť využila neúčelové dotace pro sektor sportu, sedm procent podnikatelů by uvítalo snadněji dostupné bezúročné půjčky, odložení a odpuštění nájmu nebo náhradu ušlého zisku.

Státní podpora pro sportoviště je podle Škripeckého naléhavá. »Ani to ale neřeší hlavní problém našich partnerů - každým dnem, kdy se svými klienty nejsou v kontaktu, o ně pomalu přicházejí; určitá část z nich si možná ani nebude moci dovolit sportovní a relaxační zařízení navštěvovat,« řekl dále. V odvětví sportovních a relaxačních zařízení je v České republice zaměstnáno zhruba 25 000 lidí. Většinou v něm působí malí a střední podnikatelé, typická firma v tomto sektoru má podle Škripeckého do deseti zaměstnanců.

Stát schválil postiženým firmám pomoc například formou kurzarbeitu, kdy kompenzuje mzdy zaměstnanců. Podnikatelé také mohli ve dvou vlnách žádat o bezúročné úvěry v programu COVID. Pro pražské podnikatele se tato podpora měla spustit 20. dubna. Připravuje se také COVID III, který by měl být v první fázi 20 miliard korun, a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun. Živnostníci, kteří se starají o děti kvůli zavřeným školám, mají nárok na ošetřovné. Schválen pro ně byl také jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzace dopadů krize související s koronavirem. Daňové přiznání k dani z příjmu je možné podat a uhradit bez sankce do 1. července, tedy o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Otázky pro předsedu sněmovního podvýboru pro sport Iva Pojezného

Krach sportovišť v ČR rozhodně nehrozí

Většině sportovišť v ČR prý hrozí, že bez podpory státu v nejbližší době zkrachují – nikdy jsem si nemyslela, že jeden či dva měsíce bez příjmu – včetně toho ze sportu – může někoho položit. Copak podpora státu v rámci programu Antivirus – viz kurzarbeit nebo dotace živnostníkům je v této oblasti málo?

V žádném případě nehrozí krach sportovišť v České republice. Ta jsou velmi často ve vlastnictví měst a obcí, případně tělovýchovných jednot, sportovních organizací a podobně. Právě většina financí na jejich chod jde od samosprávy. Stále fungují dotační tituly jednotlivých krajů a v letošním roce od MŠMT v několika oblastech, ale hlavně je funkční již několik let Můj klub, který částečně pokrývá financování dětí a mládeže. Od příštího roku přebírá všechny tyto záležitosti Národní sportovní agentura.

Pokud jde o různá fitka, wellness centra nebo sauny, nelze hovořit o sportovištích, neboť to nejsou ta nejvhodnější místa pro sport dětí a mládeže, spíše jde o vyloženě podnikatelskou záležitost. Nevím, jaká je finanční gramotnost majitelů, ale i oni by měli počítat s horším obdobím. Navíc se na ně vztahují stejné podmínky jako na ostatní podnikatele, takže dostanou obdobnou pomoc od státu. Beru to spíše od nich jako snahu získat od státu co nejvíce pro jejich podnikatelskou činnost, tak hledají své důvody. Uvidíme za pár týdnů, jak skutečně dopadnou. Je třeba zdůraznit, že v posledních letech se podíl státu na sport rapidně zvyšuje, a to na letošní částku zhruba sedm miliard korun. O takové částce se sportovcům ještě před pár lety ani nesnilo. Zároveň však musím říci, že to zdaleka není tolik, kolik by se mělo do této oblasti z mnoha důvodů investovat.

Od 1. srpna 2019 u nás funguje Národní sportovní agentura, která od ledna přebrala od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu a bude připravovat a vyhlašovat dotační programy na rok 2021 a další roky. Letos tedy ještě jdou dotace do sportu z MŠMT. Jak jste už řekl, je to kolem sedmi miliard. Na co slouží především? A jak v dnešní krizové situaci může agentura pomoci?

Velmi důležité je, že sport bude mít svoji rozpočtovou kapitolu, která jistě bude velmi bedlivě kontrolována z několika míst. Programy, které Národní sportovní agentura bude vyhlašovat, se nebudou příliš lišit od současných, ale určitě bude do budoucna docházet k zjednodušení žádostí a vyúčtování. Co je nesmírně důležité - bude docházet ke zvýšení finančních prostředků na sport. A z toho mohou profitovat mnohé sportovní spolky, kluby, oddíly, čili všichni, kteří se sportem zabývají. Bude více na ocenění sportovců, na sportovní reprezentaci, talentované sportovce, tedy na zajištění kvalitních podmínek pro přípravu reprezentantů České republiky, na rozvoj sportovní infrastruktury, pro Antidopingový výbor a Vysokoškolské sportovní centrum. Určitě se počítá s podporou významných sportovních akcí, na olympijské a paralympijské hnutí, tedy pro handicapované sportovce, na všeobecnou sportovní činnost, podporu materiálně technické základny sportu, a jak jsem již uvedl, také Můj klub, tedy přímá podpora dětí, mládeže a jejich trenérů. Určitě jsem neuvedl vše, ale to podstatné snad ano. Agentura se musí připravit na plynulé převzetí agendy od MŠMT, zajistit lidský potenciál tak, aby změnu příliš nepocítili ti, pro které je podpora určena. V dalším období musí zlepšovat sportovní prostředí v celé jeho šíři. A nebude to vůbec jednoduché.

Školáci se od 11. března učí na dálku prostřednictvím moderní techniky a vynalézavosti učitelů, a také za pomoci rodičů. Jde však jen o ty hlavní předměty. Co třeba dělají tělocvikáři, netuším. Jak vlastně dnes žáci a studenti sportují – tedy kromě brouzdání na internetu? Máte představu či zkušenost, jak se dá sportovat, třeba i individuálně, v roušce?

Drtivá většina učitelů tělesné výchovy má v kombinaci ještě jiný předmět, a může to být třeba přírodopis, zeměpis, jazyky, matematika, takže asi fungují na dálku jako každý jiný učitel. Trošičku se cítím zaskočen tím, zda znám učitele, který je pouze tělocvikář, a asi žádného takového neznám. Některým dětem, bohužel, vyhovuje, že nemají pravidelně tělocvik, ale je dost těch, kterým život bez pohybu nevyhovuje. Jsem rád, že opatrnost jejich rodičů je zatím na veřejná sportoviště nepouští, ale kdo chce, ten si místo a čas k pohybu vždycky najde. Vidím mladou generaci na cyklostezkách, místní sportovce individuálně běhat po lese, někoho jen tak po louce pobíhat s pejskem. I ty roušky dodržují, mně by to osobně vadilo pro mlžící se brýle, ale ti mladí mají ještě zrak jako ostříž. V přírodě se sportuje nejlépe a nebezpečí zde není prakticky žádné.

Marie KUDRNOVSKÁ

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO