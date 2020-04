Ilustrační FOTO - Pixabay

Cirkusy nemají na krmivo

Cirkusy jsou připravené na otevření, zvládnou dodržet přísné hygienické podmínky, není tak třeba produkci odkládat.

Informoval o tom za iniciativu Cirkusy společně Jaromír Pavlík. Jenom za krmivo pro zvířata platí větší cirkus kolem 10 000 korun denně, v celé republice by podle něj mohlo jít o šest milionů korun měsíčně.

»Poslali jsme ministerstvům dopisy, že jsme připraveni v omezeném provozu otevřít,« uvedl Pavlík. Podle něj nemá smysl omezovat počet návštěvníků 50 lidmi, jak s tím vláda počítá od 8. června, kdy by měla dostat první kulturní zařízení možnost otevřít. Nabízejí cestu snížením maximální kapacity sálu. »Je rozdíl, když uděláte akci pro 100 lidí v místnosti pro 100 lidí a akci pro 100 lidí v sále pro 300,« dodal. V případě snížení kapacity na třetinu by tak diváci seděli ob dvě sedačky. »Jsme schopni zajistit dostatečné rozestupy, hygienu, vydezinfikování prostor,« dodal.

Cirkusy jsou podle něj připravené fungovat přesně tak, jak to vláda vyžaduje po obchodech. »Neshledáváme jediný důvod k tomu, aby zákaz platil v současné chvíli dál. Jinak musí vláda přijmout odpovědnost... a náležitě kompenzovat to, o co přicházíme,« řekl Pavlík. Podle něj by cirkusy nechtěly kompenzovat zisk, ale alespoň pokrýt náklady.

Cirkusy podle něj už oslovilo ministerstvo zemědělství, se kterým konzultovaly případnou pomoc pro zvířata. Výslednou pomoc ale stát neschválil. Bezúročné půjčky nejsou podle Pavlíka řešením.

O zvířata ze zoologických zahrad se stát částečně stará, ministerstvo životního prostředí na konci března informovalo, že jim poskytne peníze na nákup krmiva co nejrychleji po podání žádosti. V České republice je registrovaných zhruba 40 cirkusů.

(cik)