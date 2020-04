Hrozí mega sucho

Odborníci důrazně varují, postih suchem bude horší než v minulých letech. Nedostatek spodních vod, málo sněhu a minimum deště spolu s větry zapříčiňují ohrožení nejen zemědělců, pěstitelů, ale i chovatelů. Co to může znamenat pro konečné spotřebitele? Předpokládaným důsledkem může být zvýšení cen. Při vědomí celosvětové koronavirové pandemie a omezení i v jiných zemích je tento předpoklad více než pravděpodobný.

KSČM dlouhodobě prosazuje navýšení potravinové soběstačnosti. K tomu směřují i opatření, která připravují příslušná ministerstva. Nutné je vrátit se k funkčním zavlažovacím systémům, obnovení rybníků i dalších systémů, které jsou nápomocné k zadržení vody v krajině. Vše, co dokážeme prosadit, je velkým přínosem i pro budoucí generace.

Voda se stala strategickou surovinou a měla by se navrátit do rukou obcí, měst a státu, tedy nás všech. Bez vody není možný život a to je pádný důvod k šetrnému hospodaření s vodou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM