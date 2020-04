Nenávist dokáže zatemnit mozek

Nenávist je strašná věc. Zaslepuje a i z rozumného člověka dělá blázna. Když se však veřejný funkcionář nechá zaslepit nenávistí, je to tragédie a měl by rychle být odvolán, protože může svými rozhodnutími udělat mnoho zlého anebo ostudy. To se týká konkrétně starosty Prahy 6 Koláře. Nejen, že použil proti Koněvovi lživé argumenty, ale nemluví ani pravdu, když tvrdí, že Koněvova vojska přijela do již osvobozené Prahy. Město je totiž teprve svobodné, až jeho poslední občan se cítí svobodným, jak svého času řekl jeden myslitel. A v Praze ještě 9. května se bojovalo a byli mrtví. Vojska maršála Koněva byla nejen osvoboditeli Prahy, ale i celých severozápadních Čech včetně terezínského ghetta a Malé pevnosti, dobyla Berlín a před tím přinesla svobodu do koncentračního tábora Osvětim...

Proto také mnohé země v uznání jeho zásluh mu udělily své nejvyšší řády. Kromě Československa (je nositelem Řádu bílého lva, Československého válečného kříže 1939-1945 a Zlaté hvězdy hrdiny) a několika dalších východních zemí, byl mu králem Velké Británie propůjčen anglický Vojenský kříž, stal se rytířem Čestné legie (Francie) a nositelem nejvyššího amerického vojenského vyznamenání Legion of Merit. Ani jedno z těchto vyznamenání mu nebylo odejmuto. Neumím si proto představit, že by, pokud by byla pravdou lživá tvrzení pana starosty Koláře, americká strana mu řád, který mu udělil prezident Truman, neodejmula.

Je tedy ostudou celé naší země, že voják, jenž byl vyznamenán těmi nejvyššími spojeneckými řády, byl člověkem, který patří spíše mezi »spodinu společnosti« (používám slova vyslovená radním Lacinou, pravou rukou pana Koláře), tak očerňován a jeho pomník zhanoben.

Proto mi velmi vadí, že centrální orgány zaujímají »pozici mrtvého brouka« vymlouvajíce se na to, že jde o majetek Prahy 6, a nekonají, co by konat měly.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)