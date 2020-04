Trumpovy nové lapsusy

Kontroverzní americký prezident s diktátorskými sklony Donald Trump o sobě zaručeně dává vědět dnes a denně. Nehodí se mu totiž zhoršování ekonomické situace prostých Američanů v souvislosti s pandemií koronaviru, a tak ve volebním roce dělá vše možné i nemožné pro to, aby byl vidět a slyšet v duchu známého »Já nic, já muzikant«.

Za zhoršování ekonomické situace a růst nezaměstnanosti následkem restriktivních opatření proti pandemii přece nemůže on, ale výhradně demokratičtí guvernéři »YYYntelektu« velkého guru »neposlušných« států americké Unie, za celosvětové šíření pandemie pak zase může dílem Čína a dílem WHO, tedy Světová zdravotnická organizace. Přesněji řečeno každý, do koho se dá kopnout a komu se mohou sebrat nějaké peníze v duchu notně zpátečnického kréda »Make America Great Again«.

Co na tom, že Trump mění své přístupy ke COVID doslova ze dne na den – jako ostatně skoro ke všem tématům. Nejprve byl liberálním odpůrcem restrikcí (včetně nošení roušek), pak pochopil, že při zcela nekontrolovatelném šíření viru se nějaké to protiopatření udělat musí, no a teď už zase vyzývá k »osvobození« Minnesoty, Michiganu a Virginie, ale i dalších států, které na restrikcích trvají bez jakéhokoli postupného uvolňování. Důvod? V řadě států se demonstruje právě za zpětné nastartování ekonomiky, za návrat k normálu. Konkrétně např. v Michiganu (tisíce lidí), Ohiu, Severní Karolíně, Minnesotě, Utahu, Virginii či Kentucky. Na to ve volebním roce pozor… A tak žádný centrální podíl na vývoji situace, ale výhradně stát od státu, město od města, dům od domu. Najednou »America« nemusí být jednotná a velká… Ovšem pokud jde o vydávané plošné jednorázové šeky pro nejchudší a nejpostiženější, na nich Trumpův tlustý podpis (poprvé v historii, co prezident postupoval v takovém případě systémem »Jména hloupých na všech sloupích«) ve volebním roce samozřejmě chybět nesměl!

A stejně tak je to s jeho nekončícím peskováním dostatečně nepodrobených za hranicemi USA. Zatímco se jeho šéf diplomacie kriticky a s výhrůžkami vyjadřuje ke kybernetickým útokům na české nemocnice (zajímavé, že něco takového za velkou louží vůbec zachytili a proč jim to ksakru tak vadí zrovna v miniaturní středoevropské republice?), Trump jako jediný odnímá pravidelné příspěvky WHO – v době nejhorší zdravotní krize tohoto tisíciletí. A Číně vyhrožuje bezprecedentním potrestáním, pokud by se náhodou ukázalo, že záměrně nezabránila šíření viru ještě předtím, než se o něm vůbec dozvěděla… Čeho se od téhle hlavy (ne)pomazané dočkáme příště?

Roman JANOUCH