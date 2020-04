Ilustrační FOTO - Pixabay

Záchranná injekce zdravotnictví

Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce od letošního června o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun. České zdravotnictví tak získá významnou pomoc, která má zabránit jeho finančnímu kolapsu.

Zvýšení plateb bude znamenat letos růst státních výdajů o 20 miliard korun, v roce 2021 o 50 miliard korun. Na konečném růstu výdajů se ale může projevit i vývoj na trhu práce, kde podle analytiků hrozí kvůli epidemii koronaviru a následnému ekonomickému propadu propouštění. Vláda přitom platí zdravotní pojištění za nezaměstnané. Krom toho za děti, seniory nebo vězně. V současnosti je to zhruba 5,9 milionu osob.

Vláda opatřením reaguje na situaci v českém zdravotnictví v důsledku epidemie koronaviru. Nemocnice upozorňují na to, že nyní nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková rozhodnutí kabinetu uvítala. »Je to správný krok a jsem ráda, že vláda vyslyšela požadavek KSČM, neboť přesně po tomto jsme už před třemi týdny začali volat. Výpadek příjmů nemocnic bude tak obrovský, že tato injekce je k záchraně českého zdravotnictví zcela nezbytná,« řekla Haló novinám Marková a dodala, že by od koaliční vlády očekávala, že se v logické návaznosti nyní začne vážně věnovat návrhu komunistů na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková

Podle premiéra Andrej Babiše (ANO) by na situaci neměla reagovat jen vláda, ale i zdravotní pojišťovny, které by mohly vyplatit nemocnicím asi deset miliard korun z rezerv. Zdravotní pojišťovny se však brání, že kvůli tomu i kvůli odpuštění plateb pojistného živnostníkům by se mohly potýkat s nedostatkem peněz.

Marková si myslí, že v tomto případě je namístě určitá obezřetnost. »Souhlasím, že pojišťovny určité rezervy mají, v žádném případě to však není 60 miliard, jak se někdy objevuje v médiích, a rozhodně by nebylo správné, aby se pojišťovny v této chvíli zbavily rezerv všech. Nikdo neví, co vše ještě může přijít. Včetně druhé koronavirové vlny,« uvedla Marková.

Vláda též rozhodla, že živnostníci a podnikatelé postižení opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Vláda počítá s vyplácením do 8. června, nejdéle pak do 31. srpna. Podmínky programu Pětadvacítka se nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ. Prodloužení pomoci živnostníkům by mělo státní kasu přijít až na 13,6 miliardy korun. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) doplnila, že vláda zítra projedná návrh, aby na jednorázový příspěvek 500 Kč denně dosáhly vedle OSVČ i malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců.

Na příspěvek dosáhnou lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činností. O příspěvek mohou žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho mají nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat mohou i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nepodléhá zdanění. Na finančních úřadech o příspěvek mohou požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci, lékaři nebo i sezonní podnikatelé. Zaměstnanců se příspěvek netýká. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce a sociálních věcí (neboli tzv. kurzarbeit).

Vláda taktéž schválila zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 300 miliard korun. Jde o navýšení schodku už podruhé během necelého měsíce. Podle ekonomů však není vyloučeno, že schodek může být letos ještě vyšší.

Schválený návrh počítá s celkovými příjmy 1,428 bilionu korun a výdaji 1,728 bilionu korun. Novela proti předchozí novele počítá s dalším poklesem příjmů o 60,1 miliardy korun. Ministerstvo financí navýšilo výdaje nejen o zvýšené platby za státní pojištěnce, ale posílilo též vládní rozpočtovou rezervu a výdaje na obsluhu státního dluhu.

Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že nechce hrozit vetem rozpočtu se zvýšeným deficitem, ale s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) bude chtít jednat o možných úsporách. Setkat by se měli na počátku května. Ministryně v neděli nicméně uvedla, že se škrty v rozpočtu letos nepočítá.

(ste)