Bojovný kmet

Premiér jihoafrického státu Lesotho Thomas Thabane vyslal v sobotu do ulic hlavního města Maseru armádu, informuje zpravodajský server RFI.

Ústavní soud den předtím zamítl premiérovo rozhodnutí pozastavit na tři měsíce činnost parlamentu. Kromě toho čelí osmdesátiletý Thabane od roku 2017 obvinění z vraždy své manželky.

V ulicích hlavního města Maseru byly přítomny pěší hlídky vojáků v neprůstřelných vestách i obrněná vozidla. Premiér vyslání armádních složek vysvětlil ve státní televizi potřebou »obnovit mír a pořádek« a uvedl, že donucovací instituce v zemi ohrožují demokracii, píše RFI. Thabane ale neupřesnil, které konkrétně instituce má na mysli.

Premiér jihoafrického státu Lesotho Thomas Thabane. FOTO - Wikimedia commons

Na Thabaneho je od roku 2017 vyvíjen tlak, aby rezignoval kvůli podezření z vraždy své manželky Lipolelo Thabanehové, která byla cestou domů zastřelena v autě na předměstí Maseru. Státník letos v únoru nakonec oznámil, že plánuje odstoupit k 31. červenci, jeho oponenti ze strany ABC by si však přáli jeho odchod uspíšit. Thabane v dubnu uložil tajným službám, aby tyto jeho politické rivaly sledovaly a stěžoval si, že jeho protivníci »využívají koronavirové krize a spřádají plány proti vládě«.V Lesothu ovšem nákaza není jako v jednom posledních států na světě. Svoji chystanou rezignaci vysvětlil nedostatkem energie. Agentura Reuters ale připomíná, že police vyšetřuje možné zapojení jeho současné manželky Maesaiah do vraždy Lipolelo, což by také mohlo souviset s jeho zamýšleným odchodem.

Lesothské království je malý vnitrozemský stát, který ze všech stran obklopuje Jihoafrická republika. Většina jeho území leží ve výšce nad 1800 metry nad mořem, a proto se mu také někdy přezdívá nebeské království. Dvoumilionové Lesotho je však jednou z nejchudších zemí světa s vysokým počtem HIV pozitivních lidí a pacientů s AIDS.

(čtk)