Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Ganc se s Netanjahuem přece jen dohodl

Kontroverzní izraelský pravicový premiér Benjamin Netanjahu nekončí! V pondělí se po naší uzávěrce nakonec dohodl se svým centristickým rivalem Benny Gancem na vytvoření tzv. krizové koaliční vlády.

Ta ukončí rok trvající politický pat. S odvoláním na oficiální prohlášení o tom informovala agentura Reuters.

Netanjahuův pravicový Likud a Gancova strana Modrá a bílá vydaly podle ČTK společné prohlášení, v němž oznámily podepsání koaliční dohody poté, co volby vloni v dubnu a v září a letos v březnu ani jedné ze stran nezajistily parlamentní většinu potřebnou k vytvoření jednobarevné vlády.

Podle izraelského zpravodajského webu The Times of Israel se Netanjahu a Ganc domluvili, že se v premiérském křesle vystřídají. Prvním předsedou nové vlády bude podle izraelských médií právě (i nadále) Netanjahu. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z Modré a bílé uvedla, že Ganc, nedávno zvolený předseda parlamentu, by měl post předsedy vlády převzít v říjnu 2021. Do té doby bude podle zdroje někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády zastávat funkci ministra obrany a do ministerských křesel usedne také několik jeho politických spojenců.

Obětoval Palestince?

Hlavními spornými body jednání byly podle stranických představitelů otázka plánované anexe nelegálních židovských osad na Izraelem okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu, kde chtějí Palestinci vytvořit stát, a systém jmenování soudců.

Netanjahu, který byl premiérem posledních 11 let a úřad zastával také v letech 1996-99, čelí obvinění z korupce, včetně braní úplatků, podvodu a porušení důvěry.

Ganc během volební kampaně slíbil, že nebude ve vládě s premiérem, který čelí obvinění, ale nedávno od svého slibu upustil, což zdůvodnil tím, že koronavirová krize si žádá vytvoření krizového jednotného kabinetu. »Zabránili jsme čtvrtým volbám. Budeme chránit demokracii. Budeme bojovat proti koronaviru a pečovat o všechny izraelské občany,« napsal po podepsání dohody povinnou frázi Ganc na Twitteru. Netanjahu mezitím populisticky zveřejnil fotografii izraelské vlajky…

(rj)