KSČM stojí za lékaři

Zástupci odborů ve zlínské krajské nemocnici upozornili na současné snížení mezd lékařů. Nemocnice za to podala trestní oznámení.

Podle ředitele nemocnice a předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka snížení platů souvisí s preventivními opatřeními kvůli pandemii koronaviru. Jeho slova potvrdil i hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Trestní oznámení podalo vedení krajské nemocnice ve Zlíně v reakci na otevřený dopis lékařů, v němž si stěžovali na snížení platů, uvedl server Seznam Zprávy. Lékařské odbory podle něj uvedly, že jsou svědky pohrdání lidmi a jejich prací. Hovoří o aroganci moci. Management má jejich výroky za lživé a dezinformační, a věc proto předal policii.

»Jako předseda klubu krajských zastupitelů Zlínského kraje zvolených za KSČM vyjadřuji absolutní nesouhlas s přístupem vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) a vedení samotného kraje k zaměstnancům KNTB. V médiích zmiňované podání trestního oznámení na neznámého pachatele kvůli otevřenému dopisu, který obsahuje výhrady vůči vedení nemocnice, je znak absolutní neschopnosti vedení komunikovat se svými zaměstnanci,« konstatoval v tiskové zprávě předseda klubu krajských zastupitelů KSČM Zlínského kraje Ivan Mařák.

Předseda klubu krajských zastupitelů KSČM Zlínského kraje Ivan Mařák.

»Místo toho, aby si MUDr. Maráček uvědomil, že jeho schopnosti očividně nedosahují jeho ega, vyhrožuje svým podřízeným tímto hnusným způsobem. Demokracie se očividně u pánů Maráčka a Čunka hodí jen do té míry, do jaké to jim samotným vyhovuje. Za klub krajských zastupitelů mohu říci, že stojíme pevně za požadavky zaměstnanců. V době, kdy zaměstnanci ve zdravotnictví jsou pod obrovským tlakem, řešíme místo toho, jak jim v práci nějakým způsobem pomoct a ulevit, trestní oznámení,« dodal Mařák s tím, že Maráček by místo zbytečně vyvolávaných sporů se zaměstnanci KNTB měl řešit to, proč web Hlídač státu zařadil KNTB na druhé místo v žebříčku těch, kteří nejvíce skrývají své dodavatele. »Stříbrné místo by bylo skvělé v jiných kategoriích než v soutěži o toho, kdo toho nejvíc utají. Pan hejtman neustále opakuje, jak postupuje transparentně. Škoda, že ne i lidé, kteří jsou s ním v úzkém pracovním kontaktu,« upozornil Mařák.

Na exponovaných odděleních v nemocnici se vytvořily čtyři týmy, které se nepotkávají. Pokud by se v některém týmu objevila nákaza koronavirem a tým musel jít do karantény, další týmy by obstaraly péči o pacienty. Vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 se mezi personálem nemocnic ve větší míře neobjevilo, lékaři mají při střídání méně práce a vykázali méně odpracovaných hodin. Zástupci odborů uvedli, že mzda lékařů klesla i o polovinu, podle Maráčka mělo v březnu 147 lékařů nižší mzdu, ve většině případů to bylo do deseti procent. U jednoho lékaře byl pokles 30 procent.

(cik)