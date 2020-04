Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda rozjíždí unikátní výzkum

Zítra vláda spustí studii kolektivní imunity. Bude měřit protilátky na nový typ koronaviru v populaci. Testováno bude 27 000 lidí v celé republice. Výsledky budou známy na začátku května. Ty ovlivní i rychlost uvolňování restriktivních opatření v zemi.

Vláda konečně zjistí, jaká část populace nemocí COVID-19 již prošla, třebas i bez příznaků, a jak vlastně populace na koronavirus reaguje, tedy zda si lidé protilátky proti nemoci vyrábějí a dále už se patrně nenakazí, anebo nikoli. Výzkumy ze světa jsou podle kabinetu v této věci rozporuplné a nepřenositelné.

Pokud bude podíl nakažených v populaci nízký, čeká Českou republiku další nárůst případů v příštích týdnech a měsících a úkolem vlády bude držet nákazu na uzdě a nedovolit rychlé nárůsty, které by zahltily zdravotní systém. Ukáže-li se naopak, že značná část populace nákazou již prošla, třebas bez povšimnutí, bude moci vláda uvolnit restriktivní opatření rychleji, než plánovala.

Náměstek ministra Roman Prymula očekává spíše první variantu, tedy že výsledek studie protilátek v populaci bude v řádech promile až jednotek procent. Vyšší bude v regionech, kde byla epidemie horší. »Z epidemiologického hlediska by byla samozřejmě lepší zpráva, kdyby byla promořenost vyšší,« doplnil ho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) Ladislava Duška bude hranicí nízké promořenosti zhruba 15 procent obyvatel.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

O míře této promořenosti se již delší čas diskutuje, vláda zatím nepředpokládá, že by třeba čtvrtina populace měla nákazu již za sebou, jak tvrdí někteří odborníci. I kdyby tomu ale tak bylo, důležitější je, kolik z lidí má vytvořeny protilátky a je dále imunní. Podle některých předběžných studií ze zahraničí je koronavirus záludný v tom, že člověka nakazí, použije ho ke svému šíření, z těla odejde, ale nemocný si protilátky nevytvoří, takže se může nakazit znovu. Ve všech těchto otázkách by svým rozsahem světově unikátní studie měla zjednat jasno. Její rozsáhlost navíc umožní nejen udělat si představu o průměrných hodnotách v celé populaci, ale i o regionálních specifikách. Vláda uvažuje o tom, že by restriktivní opatření posléze uvolňovala různě v různých regionech, právě podle specifik jednotlivých oblastí.

Výzkumníci vybrali regiony, které se epidemiologicky velmi liší. Od Jihomoravského kraje a Brna, kde jsou tři až čtyři desítky nakažených na 100 000 obyvatel, přes Prahu (123) a Olomouc (161) po Litoměřice (400) a Uničov a Litovel (665). V Litoměřicích se nemoc rozšířila v domově důchodců, kde onemocnělo asi 70 klientů a zaměstnanců. Uničov a Litovel byly dva týdny na začátku epidemie uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených. Tam bude kvůli podrobnějšímu zkoumání odebráno účastníkům studie více krve do zkumavky.

Část lidí do studie osloví podle Duška Český statistický úřad a Akademie věd tak, aby byla zajištěna reprezentativnost studie. Své pacienty vytipoval také Institut klinické a experimentální medicíny. Další lidé, kteří mají zájem se zapojit, mají chodit na odběrová místa. Pokud o jejich věkovou skupinu bude ještě zájem, bude účastník seznámen s pravidly studie, podepíše informovaný souhlas a bude mu odebrána kapka krve. »Už teď víme, že zájem je obrovský. Pražští zájemci se musí připravit na to, že budou čekat ve frontě. Budeme zveřejňovat, jaké věkové skupiny ještě potřebujeme,« doplnil děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

Výsledek rychlotestu se lidé dozví asi za půl hodiny. Pokud by byl test pozitivní, tak bude účastník studie odeslán ještě na klasický test prováděný z výtěru z nosohltanu. Speciální místa a časy budou vyhrazené pro děti a seniory.

(ste)