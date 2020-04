Nejen o koronaviru a kolaborantech

Na pohádku tehdejších politických vůdců 90. let, kterak Československo do 20 roků ekonomicky dožene vyspělý Západ, si velmi dobře vzpomenou především nejen bezdomovci, ale i statisíce lidí čelící exekucím. Vize vyspělého kapitalistického státu se splnila nakonec jen hrstce vyvolených oligarchů. Těm, kteří se přes noc mávnutím kouzelného proutku stali pro ostatní občany dokladem o existenci amerického snu v českých podmínkách.

V současné době pandemie koronaviru věští z křišťálové koule o našem blahobytu ministryně financí Alena Schillerová. Podle jejích slov se Česko do stavu před krizí vrátí za osm let. A dobré zprávy, kterak svět úspěšně zvládne záměrně vyvolanou krizi, přichází i odjinud! Vůdkyně EU by uvítala nový Marshallův plán. Mezinárodní měnový fond dokonce odpustí na půl roku splácení dluhu 25 zemím bojujícím s pandemií. MMF, zločinecká organizace, která likviduje suverénní státy! Instituce, ovládající světovou politickou scénu, která doposud přispívala k zadlužení jednotlivých států světa!

Pochvalme ale ministryni Schillerovou za její (zatím) alespoň slovní ambice v podobě finanční pomoci státu zachránit strategické firmy. Po majetkovém převratu před třiceti lety jich moc nezbylo, přesto je stále co »rozkrást« a více tak ukotvit naši republiku do pozice koloniálního státu.

Splnit vizi Aleny Schillerové nebude lehké. Michael Kocáb, pyšnící se polistopadovým vyhnáním sovětských vojsk z tehdejšího Československa, v jedné ze svých písní na adresu představitelů tehdejší komunistické moci sdílel – krysy už jsou tady, je jich plno všady. Krys v podobě kolaborantů, pane Kocábe, neubylo. Právě naopak, a jen slouží druhé straně, představitelům vysněné západní demokracie a globálního kapitalismu, které se bravurně starají o výchovu »svých kádrů« nejen u nás, ale i v dalších státech. Příkladem budiž financování politických, tzv. neziskových, organizací se zahraničním napojením či nejrůznější americké nadace (např. Carnegie Corporation, The Rockefeller). Své by o tom mohli vyprávět nejen někteří členové současné vlády, ale i poslanci z řad STAN či TOP 09, novináři, finančníci či herci. Rozebrat celou vertikálu řízení našeho státu, možná dojdeme k číslu 10 tisíc, včetně osob BIS. Jak skvělou kolaborantskou práci dělá tzv. »pražská trojka« Hřib, Kolář, Novotný, netřeba lidem zdůrazňovat!

Svět po rozpadu světové socialistické soustavy se zásadně změnil. Úsilí o řešení přibývajících problémů lidstva mírovou cestou bylo nahrazeno americkým vyvoláváním lokálních válek a konfliktů po celém světě s cílem destabilizace daného státu a jeho vydrancování. Svět se změnil po 11. září, aniž by lidstvo dostalo odpověď, kdo ve skutečnosti »stál« za tímto scénářem.

Svět se změnil, a ještě změní, i po odeznění koronavirové pandemie. Již dnes je jisté, že ke splnění pohádky Aleny Schillerové po avízovaných osmi letech nedojde. Věřím ale, že většina (nejen) našich občanů upřednostní před ekonomickou prosperitou život v míru, bez vyprovokování zničujícího světového válečného konfliktu, který »díky« koronaviru byl zatím oddálen.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM