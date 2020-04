Vzkaz Jankovi Ledeckému

Vláda učinila opatření, která musela. Můžeme s nimi souhlasit, můžeme být proti, ale to je – jak by řekl klasik – to jediné, co s tím můžeme dělat. Od počátku koronavirové krize však většina národa táhne za jeden provaz a chápe, že omezení našich svobod byla nutná cesta. Ostatně, poslední čísla vývoje onemocnění COVID-19 to potvrzují.

Ne všichni však tleskají. Třeba takový Janek Ledecký v rozhovoru pro iDnes.cz prohlásil: »Bojím se, že současná situace dává vládě neuvěřitelnou možnost přehodit výhybku do tuhého socialismu. Už teď k tomu dochází.« Upřímně, Ledeckého si velmi vážím. Neumím si představit Vánoce bez jeho písní. A to, jak na vlastní pěst, bez větší svazové pomoci, vypiplal ze své dcery jednu z nejlepších sportovkyň našich dějin, je obdivuhodné. Pomiňme to, že kdyby měl běžný smrtelník tolik finančních prostředků jako on, mohl by to dokázat rovněž – nejde totiž jen o peníze, ale i o ostatní věci, které pro Ester obětoval.

Jenže – výroky Ledeckého o tzv. socialismu jsou totálně mimo. Vybavuji si, jak před časem odmítl rozhovor pro Haló noviny s odůvodněním, že kdyby se dostali k moci komunisté, zavřeli by mu divadlo (což mimochodem beru jako pokus o vtip roku). Teď už sice žádné nevlastní, ale divadla zavřená jsou – takže tu je podle určité logiky socialismus…? Nebo jak to je? To už ten socialismus nejtvrdšího zrna mají i v Itálii, Španělsku – a dokonce je komunistou Donald Trump? Je škoda, že se takhle antisocialisticky neprofiloval Janek Ledecký i před rokem 1989. Inu, mluvit hlasem (dočasného) vítěze je jednodušší a není k tomu zapotřebí tolik odvahy, že…?

Ale ještě něco – podstatou socialismu nejsou restrikce, zákazy pohybu, cestování atd. atd. To byly vedlejší produkty tzv. studené války, v níž byly namočené obě znesvářené strany. Socialismus, to jsou sociální jistoty, právo na zaměstnání, bezplatné školství i zdravotnictví a nežebrácké důchody. Vše, co si v dalších dnech – i vinou pandemie – budeme muset načas odpustit. Tedy Janek Ledecký ne, ten existenční problémy řešit nemusí, ale většina obyvatel ano. A kdyby jim k tomu měla »pomáhat« vláda ryze asociální, opřená o Kalouska, Fialu, Stanjuru a další, teprve bychom poznali pravou tvář kapitalismu (pod Kalouskem jsme ji ostatně poznali svého času více, než by bylo zdrávo). Ano, současná vláda není dokonalá, ale mohlo by být hůře. Se socialismem však nemá pranic společného. Za socialismu by se totiž lidé nemuseli bát asociálních dopadů krize, které nás již brzy potkají a mnohé již naplno potkaly…

Petr KOJZAR