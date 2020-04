Chlupatá terapie

Osamělost je teď pro mnohé velká psychická zátěž. Byli jsme zvyklí na pravidelné návštěvy členů rodiny, na setkávání s přáteli, na ruch práce, školy a mnohé sociální kontakty. A nyní musí mnozí být stále doma. Trpí tím nejen senioři, ke kterým nemohou příbuzní, ale i děti. Už i já doma slýchávám: »Už aby byla škola…«

Mnozí řeší svou osamělost, nebo osamělost svých členů rodiny malou chlupatou terapií. Vzrůstá prodej domácích mazlíčků. Na osamělou duši je teplý hebký kožíšek ta nejlepší terapie, o které vím. Tisíckrát ověřeno. Zvířátko je také skvělé pro děti, kterým chybí sociální kontakt a prázdné místečko v duši mohou místo kamarádů vyplnit mazlíčkem, o kterého se budou starat.

Ale každá mince má dvě strany. Vybírají rodiče správné zvířátko? Vědí lidé, než si mazlíčka pořídí, co potřebuje, jak se chová, jakými nemocemi může trpět či jak dlouho bude žít? Z vlastních zkušeností bohužel vím, že spoléhat se na radu prodavačů ve zverimexech je asi tak kvalitní zdroj informací jako Facebook. Jde většinou spíše o názor prodavačky se snahou prodat, některá někde i něco načetla, nebo má nějakého chlupáče doma. Co prodavačka, to jiný názor. V drtivé většině jen vyčtený z obalů krmiv, která prodávají a s ochotou je k mazlíkovi nabídnou. Kolikrát nerozeznají jednotlivá pohlaví zvířat, netuší o specifickém chování jednotlivých druhů zvířat, nezajímají se, kam zvíře jde. Hlavně prodat, za to jsou placeny.

A co teprve větší mazlíčci, jako psi a kočky? Chovatelské stanice i množírny zvířat bez průkazu původu si mnou ruce.

Ale co až skončí omezení? Co až naklušeme naplno do svých školních či pracovních závazků a budeme se doma opět jen potkávat a přespávat? Nebude najednou mazlík jen přítěží?

To je věc, která mě kapku děsí. Loni bez koronaviru jsme se ujali osmi morčat a čtyř zakrslých králíků. A jednoho prasátka. Co čeká útulky a podobné farmičky, jako máme doma my, za půl roku?

Zodpovědnost, to je jedno z nejhlavnějších slov v době krize. Musíme se chovat zodpovědně k sobě navzájem i okolí. Přistupovat zodpovědně i ke členům rodiny, abychom je neohrozili. Když už si pořídíte chlupatého terapeuta, buďte, prosím, zodpovědní i k němu. Nezaslouží si být opuštěný, když vám v nelehkých dobách pomáhal…

Helena KOČOVÁ