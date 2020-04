Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM: Cítíme odpovědnost za další vývoj

Poslanci, zastupitelé krajů a obcí i starostové za KSČM posbírali v minulých dnech ve svých řadách a mezi svými příznivci 400 tisíc korun. Po projednání s předsedkyní zdravotnických odborů Dagmar Žitníkovou se rozhodnou, komu peníze věnují.

Chtějí tím přispět na řešení přesčasových hodin ve zdravotnictví a práce, kterou v krizové situaci dělají zdravotníci pro občany ČR. Novinářům to včera řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Na tiskové konferenci před začátkem schůze dolní komory rovněž zdůraznil, že poslanecký klub bude trvat na tom, aby Sněmovna nejpozději dnes projednala nákupy, které se provádějí za stavu legislativní nouze a rozvolňování ekonomických opatření. »Ta jsou důležitá pro příští vývoj ekonomiky. Cítíme zodpovědnost za další vývoj,« prohlásil. Nákupy ochranných pomůcek proti koronaviru ve stavu nouze chtějí komunisté projednat v návaznosti na informace o různých cenách ochranných pomůcek. Klub chce vyslechnout i plány na uvolňování omezení po odeznění epidemie.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Pro diskusi o dalším fungování státu po odeznění epidemie připravila KSČM deset zásad, které jsou podle ní pro další vývoj ekonomiky nejdůležitější. Jednání, které začalo včera v ekonomickém fóru předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), se účastní za klub KSČM místopředseda výboru pro veřejnou správu a člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš, řekl Filip. Mezi opatření důležitá pro vývoj ekonomiky v příštím období patří podle komunistů potravinová soběstačnost, zastavení nepotřebných armádních nákupů, zahájení investic státu do dopravní infrastruktury, progresivní zdanění, bankovní a digitální daň či zavedení pouze jedné zdravotní pojišťovny. »Až skončí tato krize, budeme čelit tomu, jakým způsobem se má vývoj naší ekonomiky dál ubírat,« dodal předseda komunistů Vojtěch Filip.

Stav nouze prodloužit do 17. května

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik informoval, že komunisté podpoří všechny návrhy, které mají poslanci projednat ve stavu legislativní nouze. »Chceme však slyšet, co bude dále - jaký bude další postup, jaké bude vyústění a jaké bude tempo uvolňování opatření,« řekl Kováčik.

Uvedl také, že klub KSČM podpoří návrh na prodloužení stavu legislativní nouze do 17. května. »Tento návrh převážil. Rozhodovali jsme se ze tří návrhů – první byl vůbec neprodlužovat stav legislativní nouze, druhý znamenal prodloužení do 17. května a třetí do 24. května,« objasnil předseda komunistických poslanců. Konečné rozhodnutí podle něj musí být v koordinaci především s hygieniky a s těmi, kdo daný postup řeší v rámci krizového štábu. Kováčik připustil možnost, že situace se bude vyvíjet příznivěji, než se předpokládá, a návrat do normálního života se může urychlit. Může se ale podle něj také stát, že dojde k nějakému zádrhelu a začne další fáze zhoršování situace. »Jsme připraveni se sejít mimořádně k tomu, abychom upravili pokračování, nebo případně ukončení stavu nouze,« zdůraznil předseda klubu.

»Ta opatření jsou stále nutná,« uvedl k možné podpoře KSČM prodloužit stav nouze Filip. V některých lokalitách podle něj návrat nákazy stále hrozí a jen za stavu nouze lze omezit občany tak, aby se nákaza nešířila. Bianco šek vládě nicméně komunisté dát nechtějí, proto se rozhodli podpořit konec nouzového stavu k 17. květnu, nikoli ke konci května. »Já si opravdu nepřeji, aby v ČR byly rakve na zimních stadionech na ledu. Česká republika krizi zvládá snad nejlépe ze všech evropských zemí a jsem tomu rád. Stav nouze je omezující, ale my nemůžeme dát vládě bianco šek na jakoukoli dobu, aby omezovala občany, proto jsme řekli nejdříve do 30. dubna, nakonec se klub se rozhodl, že pokud vláda požádá o další prodloužení, podpoříme termín do 17. května,« zdůraznil Filip.

»Navíc je to ještě proto, že po 5. květnu, kdy bude fáze dodávek zdravotnických pomůcek ukončena, není jisté, pokud by byl nouzový stav ukončen, že by se nákupy klasickým způsobem podařilo včas zajistit tak, aby nevznikla díra v dodávkách nezbytného zdravotnického materiálu. Také tento důvod u nás převážil,« dodal Kováčik.

Dík Babišovi za návrh, který poslanci ANO komunistům zamítli

Poslanci KSČM jsou podle Kováčika připraveni podpořit sněmovní verze všech senátních vratek. Soudí, že při rozhodování Sněmovny o daných zákonech komunisté nepochybili, proto nemají důvod nějaké změny akceptovat.

Klub se také podle Kováčika dohodl, že se na nynější schůzi bude snažit projednat co nejvíce bodů. »Nejen tedy ty, které jsou v legislativní nouzi, ale i další. Z toho důvodu nepodporujeme případné vyřazování prvních a druhých čtení zákonů a smluv,« uvedl.

Kováčik poté poděkoval premiéru Andreji Babišovi (ANO) za předložení návrhu na zvýšení plateb za státní pojištěnce. I když poslanci ANO nedávno návrh KSČM na valorizaci platby za státní pojištěnce zamítli, Kováčik ocenil, že nyní se premiér rozhodl tento návrh realizovat a postupně platby ještě navýšit o dalších dvě stě korun. »Je to jedna z plateb, které zasahují do státního rozpočtu, a proto jsme připraveni bavit se seriózně o zákonu o úpravě státního rozpočtu, který taky přichází do Sněmovny,« uvedl s tím, že komunisté navrhovanou rozpočtovou změnu zřejmě podpoří.

(ku, jad)