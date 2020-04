Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden nemá peníze. Pomůže Bloomberg?

Mezi pravděpodobnými soupeři v boji o Bílý dům zeje hluboká finanční propast, kterou demokraté nezacelí, ani když do listopadových voleb na své konto získají milion dolarů denně. V analýze volebních účtů Joea Bidena a Donalda Trumpa to napsal list The New York Times (NYT). Biden za Trumpem zaostává o 187 milionů dolarů (4,8 miliardy korun).

Joe Biden se jako vítěz probil nominačním soubojem uvnitř Demokratické strany a jeho kandidatura, kterou má potvrdit srpnový sjezd v Milwaukee, se zdá být nepochybná. Trump shromažďoval na svůj volební účet dary prakticky po celou dobu od svého zvolení v roce 2016.

Demokraté tradičně odmítají velké volební příspěvky amerických korporací a movitých sponzorů. V nominační kampani se tato zásada projevila zvlášť silně, protože byla součástí volebního programu silných levicových kandidátů, zejména Bernieho Sanderse a Elizabeth Warrenové. Newyorský list píše, že Biden bude muset nyní zvlášť apelovat na drobné dárce, přičemž obracet se na ně kvůli karanténě bude moci jen virtuálně ze svého domu v Delaware, nikoli na velkých volebních mítincích.

Přesto by mohl pomoci demokratický miliardář Michael Bloomberg, který utratil za svůj krátkodobý neúspěšný pokus o zisk nominace Demokratické strany na prezidenta USA více než miliardu dolarů (25,19 miliardy korun). Jeho pomoc by asi v Bidenově týmu neodmítli. Zvlášť když podle údajů z transparentních volebních účtů shromáždil zatím Trump 244 milionů dolarů, zatímco Biden 57,2 milionu.

Fenomén Obama?

Bidenovi by ale mohly pomoci i jiné faktory než peníze. Američtí demokraté sní o bývalé první dámě Michelle Obamové jako příští viceprezidentce USA. Napsal to server Politico. Biden podle ČTK jméno svého potenciálního viceprezidenta zatím neoznámil. Slíbil jen, že jím bude žena.

Obamová, která je v demokratickém táboře zdaleka nejoblíbenější ženou, dosud kandidaturu na vysoký úřad ale rezolutně odmítá, připomíná Politico. V politice se angažovat nechce, Bidenovu kandidaturu ani veřejně nepodpořila, i když se s její budoucí podporou napevno počítá.

»Dobrý Bože, nechť Michelle Obamová kandiduje s Bidenem,« prohlásil ve své nedávné modlitbě vlivný protestantský kazatel Al Sharpton. Volební manageři demokratů ale označují kandidaturu Obamové za nesplnitelný sen, připouštějí ovšem, že její vstup do politiky by Bidenovy šance na zvolení dramaticky zvýšil.

Biden, který platí za důvěrného přítele rodiny Obamových, podle listu The Washington Post zvažuje na post viceprezidenta přes deset jmen, Obamová mezi nimi zatím není.

Některá americká média soudí, že Biden bude viceprezidentky hledat mezi bývalými uchazečkami o demokratickou nominaci na prezidentský úřad. Hovoří se hlavně o Kamale Harrisové a Amy Klobucharové. Obě by zřejmě nabídku přijaly. Zájem projevila i Warrenová, která Bidenovy ambice v boji o Bílý dům podpořila minulý týden.

(rj)