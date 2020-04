Sněmovna schválila zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let na 80 procent denního vyměřovacího základu místo dosavadních 60 procento, a to se zpětnou účinností od 1. dubna. Vyplácet ho stát má až do začátku prázdnin. Pro bylo 184 poslanců, proti nikdo. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

KSČM už dříve avizovala, že bude chtít zvýšení ošetřovného na 80 procent. »Podle našeho názoru by to mělo být na 80 procent denního vyměřovacího základu. Myslíme si, že rodiny by na šedesáti procentech déle nevydržely, protože ten propad v příjmech je velmi výrazný,« uvedla stínová ministryně na konci března.

Ošetřovné nově dostanou podle schváleného pozměňovacího návrhu koaličních poslanců Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany Pastuchové (ANO) také lidé, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Podmínkou bude to, že z těchto dohod bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění. Takzvaným dohodářům vyplatí stát za období od uzavření škol do konce března ošetřovné 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna 80 procent.

Všechny podané opoziční návrhy úprav novely Sněmovna zamítla. Patřily k nim návrhy předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, aby se 80procentní ošetřovné doplatilo už od uzavření škol před polovinou března a vyplácelo se až do konce letních prázdnin, tedy do 31. srpna.

Zvýšené ošetřovné se přibližuje podle důvodové zprávy úrovni čisté mzdy s uplatněním slevy na poplatníka. Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi a standardní ošetřovné 60 procent nestačí v mnoha případech pokrýt jejich základní životní výdaje, zejména u samoživitelek a samoživitelů, stojí ve zdůvodnění.

Opozice s návrhy na vyšší než 60procentní ošetřovné od začátku uzavření škol a na podporu lidí pracujících na dohody neuspěla ve Sněmovně už při schvalování zvláštního zákona zhruba před měsícem. Dnes se to stalo předmětem dlouhé debaty, v níž od části opozice zněla kritika na adresu kabinetu. "Vláda nás zatěžuje ve stavu legislativní nouze tím, co už mohlo být dávno vyřešeno," prohlásil například předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Dávku může podle důvodové zprávy pobírat až 181.000 lidí. Celkové výdaje státu za 30 dní by po zvýšení činily v takovém případě zhruba 3,5 miliardy korun. Při nynější hodnotě ošetřovného je to o 0,9 miliardy korun méně.

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol zavedl zákon, který nabyl účinnosti v posledních březnových dnech. Stát je vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, nynější novela stanoví nejzazší hranici 30. června. Úprava dočasně nahradila standardní dobu dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let.

Stát podle už účinného zákona hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Otvírat by se měly postupně, v plném provozu do prázdnin ale nebudou.

