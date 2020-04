Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidí v karanténě dál ubývá, je jich kolem 6500

Lidí, kteří jsou na ochranu před šířením koronaviru v karanténě, v České republice dál ubývá. Na konci třetího dubnového týdne bylo s e-neschopenkou v izolaci asi 6500 lidí.

Ze statistik elektronických neschopenek, které zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a ministerstvo práce, dále vyplývá, že od Velikonoc se počet snížil zhruba o čtvrtinu. V dubnu do karantény nastoupilo celkem 11 044 lidí. Od začátku března, kdy se v ČR objevil první pacient, do izolace lékaři poslali 47 000 lidí.

Lidí v izolaci ubylo za poslední den ve všech krajích. Nejvíc jich v karanténě dál zůstává v Moravskoslezském kraji a v Praze, a to 967 a v hlavním městě 881. Počet byl v úterý ale ve všech krajích výrazně nižší než o Velikonocích. Roste v posledních dnech jen v několika okresech. Zvyšuje se na Zlínsku, Opavsku a Mladoboleslavsku, kde je v izolaci víc lidí než o velikonočních svátcích. V okrese Mladá Boleslav se množství osob v karanténě od té doby téměř zdvojnásobilo, ve Zlíně se zvedlo o pětinu a v Opavě o čtvrtinu. V některých okresech pak počet v posledních dnech stagnuje, a to třeba v Karlových Varech či Českých Budějovicích. Je ale nižší než o Velikonocích.

Množství lidí, kteří byli v karanténě, každý den postupně rostlo až do 26. března. Tehdy bylo doma s karanténní e-neschopenkou 22 400 osob. Od té doby počet klesá. Zvedne se mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. Na konci třetího dubnového týdne bylo v izolaci zhruba tolik lidí jako 14. března, tedy dva týdny po oznámení prvního nakaženého v ČR.

Celkový počet lidí v karanténě na ochranu před nákazou novým koronavirem by mohl být o něco vyšší. Lékaři totiž mohou případy sociální správě hlásit nejen elektronicky, ale i na papírovém tiskopisu. Kolik papírových formulářů doktoři poslali, resort práce a sociální správa nezveřejnily.

Do dvoutýdenní karantény museli od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března do ní šli i ti, kteří přicestovali z vybraných zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Nyní je čtrnáctidenní izolace povinná pro všechny, kteří se vracejí ze zahraničí. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v ČR trvale či přechodně žijí. V karanténě bývají také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát případně proplatí 80 procent této náhrady do 39 000 korun. Příspěvek se stanoví ze superhrubé mzdy. Firmy mohou o kompenzaci žádat od 6. března. Do neděle 19. března úřady práce podle ministerstva dostaly 32 300 žádostí. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden řekla, že úředníci za prvních deset dní kladně vyřídili 1800 žádostí firem a vyplatili peníze. ČSSZ evidovala na konci loňska celkem 283 000 zaměstnavatelů.

(zku)