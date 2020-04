Zemřel bojovník Wadani

V noci na neděli zemřel přední rakouský bojovník za ospravedlnění dezertérů z nacistické armády Richard Wadani. Oznámil to Thomas Geldmacher z výboru Spravedlnost pro oběti nacistické vojenské justice, jehož byl zemřelý čestným předsedou. Wadanimu bylo 97 let a pocházel z Čech. Politování nad jeho skonem a uznání za jeho postoje mu vyjádřil rakouský prezident Alexander Van der Bellen.

Richard Wadani. FOTO - Wikimedia commons

Wadani se narodil v roce 1922 v Praze, po rodičích měl ale občanství Rakouska. Po obsazení obou zemí nacisty musel proto narukovat, za Německo však bojovat nechtěl. V roce 1944 dezertoval z fronty a přeběhl k Britům. Konec války prožil jako voják československých jednotek v Anglii. Po válce odešel do Vídně. A čekal ho šok - nepohlíželi na něj jako na hrdinu, který bojoval s nacisty, ale jako na zbabělce. »Byli jsme ti nejhorší.« Jako »zbabělí zběhové« to pociťovali všude. Wadani po válce pracoval ve funkcích v institucích blízkých rakouské KS (KPÖ) a hlavně jako trenér volejbalu. Desítky let vedl boj za práva dezertérů z wehrmachtu a práva všech ostatních obětí nacistického vojenského soudnictví. Satisfakce se dočkal až v roce 2009, kdy parlament přijal zákon rušící rozsudky nacistických soudů nad vojáky, kteří zběhli a odmítli bojovat za vůdce a velkoněmeckou říši, k níž tehdy Rakousko patřilo.

(čtk)