Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Saúdové se dostali do zapeklité situace

Po pěti letech účasti Saúdské Arábie v jemenském konfliktu se začíná rýsovat její možné vycouvání. Uvádí to britský list The Guardian v souvislosti s nejnovějším příměřím, které Saúdové vyhlásili uprostřed měsíce.

Příměří už bylo několik, vždy však boje propukly znovu. To současné je vyhlášeno na dva týdny a Rijád už dal najevo, že může být prodlouženo, protože je »humanitárně« prý spojeno s epidemií koronaviru. Z Jemenu byl dosud hlášen jediný případ, i když v zemi existují všechny předpoklady k propuknutí pandemie, především velice nízká úroveň hygieny. Jemenci strádají už pět let hladem a epidemií cholery, ze 100 000 obětí války jich valná většina zemřela právě na choleru. To Saúdy nezajímalo, ale jeden případ koronaviru ano. Vzniká dojem, že si Rijád hledá záminku k ústupu.

Za pět let saúdská armáda téměř ničeho nedosáhla. V prvních měsících války donutila povstalecké šíitské Hútíe k ústupu, ale dobýt hlavní město Saná se jí nepodařilo. Povstalci přešli na partyzánský způsob boje a odolali spojeným silám Saúdské Arábie, Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Jde vesměs o spojence USA v regionu vyzbrojené americkými zbraněmi. V průběhu bojů se k nim střídavě přidávaly ještě Jordánsko, Maroko, Pákistán a Súdán. I tato síla, která na papíře vypadala hrozivě, uvázla natolik, že si Hútíové troufají na raketové útoky s cíli na území Saúdské Arábie. Široká koalice se rozhádala, loni ukončily účast v bojích Spojené arabské emiráty s tím, že válka se vyhrát nedá.

Dekorativní příměří

Vyhlášení příměří neznamená, že by v zemi utichly boje. Vládní síly, tedy koalicí arabských států podporovaná vláda sunnitů, se brání kolem měst Marib a Hodejdá, strategických bodů. Leží tam ložiska ropy a zemního plynu. Hútiové stále hovoří o své »oddanosti míru«, mají jedinou podmínku. Odchod cizích vojsk ze země. Vláda si je vědoma, že by bez podpory koalice byla v ohrožení, navrhuje rozdělení země. Má silné pozice na jihu a inklinuje k vyhlášení Jižního Jemenu s hlavním městem Aden. Hútiům by zůstal Severní Jemen s metropolí Saná. Čili by se nějakou smlouvou potvrdil dosavadní faktický stav. To už tu jednou bylo, v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století existovaly dva Jemeny, severní jako spojenec USA, jižní pod křídly SSSR. Po jeho zániku došlo ke sjednocení země, které nebylo nikterak klidné, vedly se dokonce krátké války. Nyní by tedy došlo vlastně k opačnému gardu, jih by byl spojencem USA, zatímco sever odpůrcem.

Odejít po anglicku

Koalice pod vedením Saúdské Arábie vyzkoušela všechno, bombardování, které vyvolávalo odpor humanitárních organizací, protože při něm umírali civilisté, námořní blokádu, která měla Hútíe vyhladovět, přímé útoky. Nic z toho však úspěch nepřineslo. Podle agentury AFP tak mají západní diplomaté dojem, že nezbývá než vyjednávání. K němu po celou dobu války vyzývá OSN, naposledy začátkem dubna. Rijád prý už tajné vyjednávání zahájil, podle některých zpráv ho za jednací stůl dostal odchod pracovníků britské společnosti BAE Systems ze země kvůli koronaviru. Technici zajišťovali údržbu saúdských vojenských letadel. Ta nyní stojí na zemi, saúdské vojenské možnosti se výrazně snížily, a zdá se, že nadlouho.

200 milionů dolarů denně

Válka také stojí peníze, jichž mají Saúdové stále méně. Výhledy přitom nevypadají růžově. Klesá poptávka po ropě, podle Mezinárodní agentury pro energii je nejnižší za posledních 25 let. Rijád sice dosáhl dohody producentů o omezení těžby, odborníci ji však považují za nedostatečnou, cena zůstane nízká a částečnou pomocí se prý mohou stát jen země, které levně doplní své strategické rezervy. Pomocí vítanou, ale jen na pár měsíců.

Saúdové už musí rušit některé plány na modernizaci země v situaci, kdy je válka stojí 200 milionů dolarů denně. Vyjednání míru by se Rijádu hodilo. Má to ovšem háček: »Rijád dobře ví, že by jeho odchod hrál do ruky Hútíům a především jejich spojenci Íránu,« upozornilo analytické Sanád Center. Docent Tomas Djuso z otavské univerzity dodal: »Peníze je budou nutit k dohodě s tím, že přímé sousedství s přáteli Íránu je bude od dohody odrazovat, zapeklitá situace.«

(pe)