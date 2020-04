V současných týdnech práce na katedrále stojí.. FOTO - Wikimedia commons

Notre-Dame. Macron chce dodržet lhůtu

Francouzský prezident Emmanuel Macron trvá na tom, aby byla oprava pařížské katedrály Notre-Dame hotova v roce 2024. Šéf Elysejského paláce to řekl v minulém týdnu na videu, které zveřejnil při prvním výročí požáru, který gotický chrám silně poničil. Rekonstrukční práce se přitom kvůli šíření koronaviru v březnu zcela zastavily.

»Slíbil jsem, že opravíme Notre-Dame za pět let. A udělám vše pro to, abychom tuto lhůtu dodrželi,« ujistil Macron ve svém prohlášení. Práce na katedrále sice nyní stojí, jakmile to ale bude možné, vrátí se podle slov prezidenta dělníci ihned na stavbu. Pařížská katedrála začala hořet loni 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století. Oheň zřejmě způsobil elektrický zkrat, mluví se i o nedopalku cigarety. Úmyslně chrám zapálen nebyl. Podle Macrona je rekonstrukce katedrály »symbolem nepoddajnosti« francouzského lidu i jeho schopnosti obstát v časech těžkých zkoušek a postavit se znovu na nohy. Hlava Francie v projevu rovněž znovu poděkovala všem, kdo se podíleli na záchraně katedrály, i těm, kteří přispěli na její obnovu.

Podle exšéfa generálního štábu francouzské armády Jeana-Louise Georgelina, kterého Macron před časem pověřil koordinací rekonstrukce pařížského chrámu, se na opravu sešlo na účtech různých sbírek již 188 milionů eur (přes pět miliard korun). Po loňském požáru slíbili různí dárci celkem 902 milionů eur (24,4 miliard korun). Georgelin uvedl, že nemá pochyb, že slíbené peníze ještě dorazí. Krátce po požáru Macron slíbil, že bude rekonstrukce hotova do pěti let. Už tehdy řada odborníků varovala před příliš rychlou rekonstrukcí a další pochybovali, zda je vůbec možné za pět let tak obrovský úkol splnit. Generál Georgelin ale věří, že navzdory zdržení kvůli pandemii se dají práce do roku 2024 stihnout. »Naším cílem je připravit katedrálu na mši 16. dubna 2024,« řekl Reuters. »Samozřejmě to ale neznamená, že v tu dobu bude už vše hotové,« dodal.

(čtk)