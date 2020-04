Ilustrační FOTO - Pixabay

Dlužné nájemné půjde splatit do konce roku

Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné ale mají zaplatit do konce letošního roku.

Novelu zákona, která s tím počítá, Sněmovna opětovně schválila. Odmítla návrh Senátu, aby za čtyři pětiny dlužného nájemného ručil stát.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) zdůraznila, že cílem zákona je ochránit nejohroženější vrstvy. Odklad platby nájemného podle ní umožní, aby jej nájemníci splatili ze sociálních dávek kvůli čtvrtletnímu vyhodnocování na jejich nárok. Nájemníci ale nebudou zproštěni povinnosti hradit služby spojené s bydlením.

Proti předloze protestovali majitelé domů i pravicová opozice. Zákon podle Martina Kupky (ODS) představuje dluhovou past pro nájemce i majitele nemovitostí. Podle Olgy Richterové (Piráti) by měl stát raději umožnit nájemníkům v nouzi čerpání dávky okamžité sociální pomoci. »Tady se automaticky předpokládá, že sto procent nájemníků v komerčních nájmech je neplatič a že sto procent těch, kteří komerčně pronajímají své nemovitosti, jsou všechno lidumilové čekající na to, aby mohli vyhovět těm chudákům nájemníkům. Realita je bohužel úplně někde jinde,« hájil předlohu člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). Zdůraznil, že se jedná »o jednorázovou záležitost spojenou s aktuálním stavem, dopadající na menšinu nájemníků a menšinu pronajímatelů«.

Na odklad nájmu dosáhnou i firmy

Sněmovna opětovně schválila také předlohu, která umožňuje firmám v pronajatých prostorách, které kvůli vládním opatřením proti epidemii koronaviru musely zavřít své provozy, aby mohly nájem za období od 12. března do 30. června splatit až do konce letošního roku.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Poslanci ani v tomto případě nevyhověli požadavku Senátu, aby stát ručil pronajímatelům za 80 procent dlužného nájmu. Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip označil návrh Senátu za zločinný. »Nemyslím si, že by jenom stát měl nést následky krize. Krize se dotýká všech, jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, nájemců, pronajímatelů, státu,« řekl novinářům. Rozložení nákladů za krizi tak podle něj musí nést všichni, nikoliv pouze stát. »Tady by podnikatel nenesl žádné riziko a stát, to znamená lidé, kteří to nezavinili, občané ze svých daní by hradili jeho dohody s nájemcem, to není možné. Návrh Senátu považuju za zločinný návrh, který ničí státní rozpočet. To bychom se z té krize nevybabrali,« dodal Filip.

Norma zakazuje jednostranné ukončení nájmu v ochranné době do konce června kvůli neplacení nájemného, netýká se to ale neplacení energií a dalších služeb. Pronajímatel prostor totiž také nebude osvobozen od platby za energie.

Obě normy nyní dostane k podpisu prezident republiky. Je možné, že oba zákony skončí u Ústavního soudu, podle kritiků pouze přenášejí problém jedné skupiny obyvatel na druhou a odkládají jej do budoucna.

(jad, ku)