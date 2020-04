Ilustrační FOTO - Pixabay

Ošetřovné zavedené kvůli zavření škol zřejmě vzroste

Ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi, se zřejmě zvýší. Zpětně od dubna má činit 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance místo nynějších 60 procent.

Sněmovna vládní předlohu, která s tím počítá, schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze. Stát by měl podle novely vyplácet zaměstnancům ošetřovné nejdéle do letních prázdnin. Ošetřovné nově dostanou podle schváleného pozměňovacího návrhu koaličních poslanců Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany Pastuchové (ANO) také lidé, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Podmínkou bude to, že z těchto dohod bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění.

Všechny opoziční návrhy úprav novely Sněmovna zamítla. Patřily k nim i návrhy předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, aby se 80procentní ošetřovné doplatilo už od uzavření škol před polovinou března a vyplácelo se až do konce letních prázdnin, tedy do 31. srpna. S řadou populistických návrhů přicházeli i další poslanci. To se nelíbilo stínové ministryni práce za KSČM, místopředsedkyni sociálního výboru Haně Aulické Jírovcové. »Tady stříká populismus každým coulem. Mně se opravdu nelíbí, co se tady předvádí. Všichni se nakonec shodneme, že chceme pomoci potřebným, ale musíme si tady odprezentovat, kdo jak to nejlíp myslí a kdo jak nejvíc vlastně ubližuje našim občanům,« uvedla. Připomněla, že komunisté už při zvyšování ošetřovného na 60 % avizovali, že pokud by byly školy zavřené delší dobu, budou požadovat zvýšení ošetřovného na 80 %.

Hana Aulická Jírovcová.

Ošetřovné dosáhne téměř úrovně čisté mzdy

Zvýšené ošetřovné se přibližuje podle důvodové zprávy úrovni čisté mzdy s uplatněním slevy na poplatníka. Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi a standardní ošetřovné 60 procent nestačí v mnoha případech pokrýt jejich základní životní výdaje. Dávku může podle důvodové zprávy pobírat až 181 000 lidí. Celkové výdaje státu za 30 dní by po zvýšení činily zhruba 3,5 miliardy korun. Při nynější hodnotě ošetřovného je to o 0,9 miliardy korun méně.

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol stát vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, nynější novela stanoví nejzazší hranici 30. června.

Stát podle už účinného zákona hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

(jad, ku)