Předvolební »hledání much«

Současná kritika dodávek z Číny, která nám »vytrhla trn z paty«, mně připadá nehorázná. Patřím také svou profesí do odvětví zdravotnictví. Leccos mohu posoudit. Když jsem však v pondělí poslouchala současného šéfa České lékařské komory pana doktora Kubka, byla jsem poněkud zaskočena a připomněla jsem si to, co říkal v době, kdy se začínaly do naší vlasti dovážet roušky a další zdravotnické potřeby z Číny. Reagoval odmítavě na slova generála Pavla o tom, že ony roušky jsou pro nás »bezpečnostním rizikem«. V pondělí však mluvil jinak. Kritizoval, že ony roušky jsou nejen nedostatečné, ale dokonce malé, návody psané čínsky a kdoví, co všechno vyčítal čínským dodávkám. Je jistě pravdou, že kvalita dodávek se může lišit od toho, co by si lékaři třeba přáli, i když představitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který jeho námitky nepřijal, ale zdůraznil, že tehdy bylo důležité především to, že nám tento materiál někdo dodal. V Evropě nebyl totiž v potřebném množství k dostání, a když přece jen byl, tak jako tomu bylo v Rotterdamu, to, co jsme si objednali, zůstalo zablokováno.

Pamatuji dobře, a to jistě i pan Kubek a další, najednou se objevivší kritici vědí, že zdravotnický materiál včetně roušek od Číny braly i další země Evropské unie, a Spojené státy dokonce přeplácely již snad zaplacené dodávky, které měly směřovat do Francie či berlínským policistům.

Dnes americký prezident Trump, který na počátku šíření nemoci vstřícně hovořil s čínským prezidentem Si a děkoval mu za pomoc čínské strany, svolává na ČLR hromy a blesky. A tak vlastně svá pochybení týkající se pandemie chce svalit na Čínu.

Mohu se jen zeptat, není-li souvislost s Trumpovým postojem a našimi kritiky? Proč na samém prvopočátku vypuknutí nemoci jsme Číně děkovali a proč najednou televizní stanice akcentuje jiný názor? Proč jsou dnes všichni tak »moudří«? Zvláště pak předseda Pirátů Bartoš, předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura a další vůdci či podvůdci opozice. Protože zklamali. Nebyli na samém počátku s to navrhnout jiná, lepší řešení. A pak, když válka už má svá pravidla, leccos se povedlo, leccos logicky ne zcela, najednou »vylézají z děr« (používám slov Václava Havla) a pouštějí svá »moudra« do éteru. Jde o voliče, chápu to, hledají »slabá místa«, aby je využili pro svůj profit. Proč však se k nim připojil pan Kubek, nemohu pochopit, když právě on ví nejlépe, že v daném okamžiku dodávky z Číny byly pro nás jediným řešením. A dodávám včasným. Za to dík naší současné vládě.

Růžena DOMOVÁ