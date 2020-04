Arogance a podlost kolem nás

Ať se podívám na cokoli kolem, všechno je až příliš bolestivé a tím pádem si místo příjemného popovídání s nejbližšími přáteli sypu sůl do vlastních otevřených ran. Nemohu se vzpamatovat z té příšerné a hnusné události stržení Koněvovy sochy, navíc tak odporným způsobem provedeným v mimořádné době a ještě se šílenou arogancí lidí zvolených v komunálních volbách. Tato vyplavenina z kanálů špíny navíc tohle udělala jako provokativní plivnutí na 75leté výročí našeho osvobození i 144 tisícům padlých rudoarmějců! Ti se snad provinili tím, že padli za naše životy! Dokonce i za životy těch, kteří tato svinstva v současnosti páchají! Člověku je špatně od žaludku, když vidí hnusné vystupování starosty Řeporyjí nebo vedení Prahy 6, či dokonce velké radnice Prahy!

Stejná arogance a stejná podlost jako kauza Koněv je situace s masovým vlezdopr... radničních zastupitelstev Habsburkům s Mariánským sloupem! Stejný výsměch, stejná provokace, stejné plivnutí na pravdu, na vše české a dobu obrozeneckou, včetně pokrokové minulosti. Na nekonečné štvaní proti těm, kterým vděčíme za život, tažení proti Rusku a přípravy k válečnému řešení, ve kterém neodvratně shoříme i s tím jejich sloupem a bez Koněva!

Servilnost vůči politice Spojených států a tomu člověku, který je vede, je daleko za hranou šílených představ o skutečných zájmech ČR a představ především prostých a poctivě pracujících lidí! Až neslýchaná je nestydatost televize v neustálém osočování údobí socialismu a lidí, kteří jej obětavě budovali.

Od pražských zrůdností je k podobným brněnským pokusům o následování pouhý krok. Nyní jen čekám, jak se i brněnští radní poučí ze snadnosti páchání špinavé politiky v likvidování nenáviděných symbolů socialismu a zaměří se třeba na brněnský pomník Rudoarmějce na Moravském náměstí! Nebo se bude opakovat zrůdnost královopolského běsnění proti padlým rudoarmějcům, jehož trapnost ještě nevymizela?! Byla by to vhodná pozornost a dárek sudetskému landsmanšaftu a připravovanému pochodu se sbratřenými sudeťáky z Pohořelic do Brna i pro pořádání Posseltova sjezdu v našem městě!

Jaroslav ZDRÁHAL