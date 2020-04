Abdel-Majed Abdel Bary. FOTO - Wikimedia commons

Jeden z nejhledanějších teroristů zatčen

Někdejší londýnský raper byl v noci na pondělí zatčen v jižním Španělsku pro podezření, že se v Sýrii přidal k teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Abdel-Majed Abdel Bary, který dříve vystupoval pod uměleckým pseudonymem L Jinny, a dva další muži byli podle zdrojů agentury AP zatčeni v pronajatém bytě v přístavním města Almería na jihovýchodě Španělska. Abdel Bary je synem egyptského člena teroristické organizace al-kajdá, který byl obviněn ze spáchání bombových útoků, při nichž v Africe v roce 1998 zemřelo 224 lidí.

Španělská policie Abdel Baryho nejmenovala, ale označila ho za Egypťana, který opustil Evropu, aby bojoval v Sýrii a v Iráku. V policejním prohlášení také stojí, že byl jedním z nejhledanějších teroristů v Evropě, jednak kvůli zapojení do IS, ale také proto, že je velmi nebezpečný. Zatčení trojice se podle policie podařilo díky mezinárodní spolupráci protiteroristických orgánů. Abdel Bary se patrně přes Španělsko chtěl z Blízkého východu vrátit domů.

Devětadvacetiletý Abdel Bary vyrostl v Británii. Na internetu je stále k vidění jeho rapová tvorba. Jeho texty se věnovaly zejména drogové závislosti, násilí a zkušenostem, které jeho rodina získala, když žádala o azyl ve Spojeném království.

Abdel Bary se radikalizoval poté, co byl jeho otec v roce 2012 vydán do USA, kde byl v roce 2015 odsouzen k 25 rokům za mřížemi za teroristické útoky na americké ambasády v Keni a v Tanzanii.

V roce 2013 někdejší raper zanechal na Facebooku vzkaz svým fanouškům. Opustil jsem vše pro Alláha, napsal. O rok později v srpnu 2014 byl na Twitteru zveřejněn snímek, na němž drží uříznutou mužskou hlavu.

Britští vyšetřovatelé se nejprve domnívali, že Abdel Bary je »džihádista John«, člen IS s britským přízvukem, který se objevil na videích vražd amerických novinářů Stevena Sotloffa a Jamese Foleyho, humanitárních pracovníků z USA a Británie Petera Kassiga, Davida Hainese a Alana Henninga a japonského novináře Kendžiho Gota. Později se ukázalo, že terorista přezdívaný »džihádista John« byl Mohammed Emwazi, který také vyrůstal v Londýně. Odborník na radikalizaci z Královské univerzity v Londýně Shiraz Maher Abdel označil Baryho za jednoho ze nejznámějších extremistů ze západního Londýna, kteří se radikalizovali kolem roku 2010. Rovněž byl podle něj jedním z prvních zahraničních členů IS, který přestal teroristické organizaci věřit a později zmizel. To ale podle odborníka neznamená, že už není nebezpečný. »Byl členem IS a podílel se na všemožných zvěrstvech, které skupina páchala, a měl by být za tyto zločiny potrestán,« uvedl Maher. »V této fázi byl ale spíše někým, kdo se snažil zachránit ve Španělsku,« dodal.

V roce 2015 byla na letišti v Madridu zatčena Španělka, která se s padělaným pasem snažila odcestovat do Turecka s cílem provdat se za Abdel Baryho. U soudu uvedla, že se do něj zamilovala poté, co s ním chatovala na internetu. V polovině roku 2018 byla odsouzena k dvouletému vězení.

(čtk)

Španělská policie podle ministerstva vnitra od roku 2012 zatkla skoro 400 lidí napojených na extremistické náboženské skupiny. Mnoho z nich ale odsouzeno nebylo.