Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud torpédoval boj proti koronaviru

Jako už mnohokrát v minulosti, soudní systém uštědřil republice tvrdou ránu. Úspěšnou a mezinárodně obdivovanou snahu české vlády regulovat epidemii koronaviru torpédoval pražský městský soud tím, že zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb a maloobchod.

Podle rozsudku jsou vládní opatření nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Soudní senát tak vyhověl jedné z několika žalob, kterou v posledních dnech podala řada protivládních aktivistů. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné, ministerstvo si může podat již jen kasační stížnost.

Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob. »Soud shledal, že za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze vláda, a to svým unesením vydaným na základě krizového zákona,« uvedl soudce Štěpán Výborný.

Zdůraznil, že i za aktuální situace je nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech. »Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,« uvedl. Ministerstvo podle něj vydáním těchto opatření překročilo meze svojí působnosti.

Vláda má nyní podle soudce do 27. dubna čas, aby opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. »Soud si je vědom účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto je nezrušil k 23.4. 2020, aby dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila,« vysvětlil.

Výborný zároveň podotkl, že soud nehodnotil přiměřenost či účelnost daných opatření, pouze jejich právní formu. Upozornil, že do pondělka zůstávají účinná a občané je musí nadále dodržovat.

Pravicová opozice rozhodnutí soudu využila k masivnímu útoku na vládu. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek dokonce vyzval vládu, řídící boj proti koronaviru, k okamžité demisi. »Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte!« napsal Kalousek. Europoslanec STAN Stanislav Polčák vyzval k rezignaci »jen« ministra zdravotnictví. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že rozhodnutí je smutným dokladem vládní neschopnosti a chaosu. Kabinet podle něj ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. Opozice tak zjevně ztratila zábrany a rozhodla se uprostřed koronavirové krize rozpoutat tvrdý politický boj, a to přesto, že české výsledky boje s koronavirem budí stále větší mezinárodní uznání a obdiv.

Poslanec KSČM a člen ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček chápe výrok soudu především jako důkaz, že nouzový stav je důležitý právní nástroj. Předpokládá, že soudní verdikt ministry přesvědčí k další žádosti o jeho prodloužení. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech ohlašoval, že další prodloužení nouzového stavu není nutné, což se nelíbilo ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Výrok soudu však de facto říká, že jinak než jako krizové opatření pohyb osob a obchod omezit nejde. Takové opatření lze přitom vydat právě jen v nouzovém stavu. Ten měl již 30. dubna skončit. Nyní je podle Ondráčka jasné, že nouzový stav je jediná cesta, jak vláda může s koronavirem bojovat. Nouzový stav měl být podle Ondráčka vyhlášen podstatně dříve a měl by být také prodloužen. »Občany to nijak zásadně neomezuje, je třeba, aby pokračoval,« řekl Ondráček. Vláda by podle Ondráčka nyní neměla propadat panice a svá opatření by měla prostě zrevidovat. Také by ale měla podat kasační stížnost, protože argumentace soudu se zdá Ondráčkovi pochybná.

Poslanec KSČM a člen ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček.

Jedinou opoziční stranou, která naznačila možnost přehodnocení svého vztahu k otázce prodloužení nouzového stavu, byli lidovci. Hlasy KSČM by nicméně vládě měly případně stačit.

Ministerstvo zdravotnictví na rozhodnutí soudu reagovalo prohlášením, že bude hledat řešení, jak soudu vyhovět a současně zachovat opatření, která jsou klíčová pro omezení šíření epidemie. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) celou argumentaci soudu považuje za právní formalismus, na podstatě opatření se podle něj nesmí nic změnit. »Musíme ochránit naše občany před epidemií, to je neoddiskutovatelné. A na číslech vidíme, že opatření zafungovala,« dodal.

Soudem zrušená opatření nejprve vláda v polovině března vydala na základě nouzového stavu. Následně je ale přeměnila na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kritici tehdy tvrdili, že to vláda dělá kvůli tomu, aby nemusela případně vyplácet odškodné, pokud by se podnikatelé obrátili na soud. Z nynějších omezení platí na základě krizového zákona například zákaz vycestování obyvatel České republiky do ciziny a zákaz vstupu cizinců do ČR, zákaz návštěv ve věznicích nebo zákaz vycházek v domovech pro seniory. Ostatní omezení nyní platí podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

(ste)