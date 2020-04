Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát poskytne záruku firmám do 500 zaměstnanců

Stát bude moci poskytnout záruku ve výši 150 miliard korun za komerční úvěry pro firmy s maximálně 500 zaměstnanci. Ty by tak mohly podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) získat na obnovu své činnosti po epidemii koronaviru od bank 500 miliard korun.

O středeční noci to schválila Sněmovna. Státní záruka se vztahuje na dluhy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), které vzniknou z ručení za dluhy z úvěrů sjednaných do konce letošního roku. V případě malých a středních firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit za 90 % dluhu z úvěru, v případě větších firem s 250 až 500 zaměstnanci bude ručit za 80 % dluhu. Za zbývajících deset, resp. 20 procent bude ručit banka.

ČMZRB poskytne u obou skupin firem bankám portfoliovou záruku do výše 30 % poskytnutých jistin úvěrů. Vláda navrhovala na žádost Schillerové limit 25 %. Jeho zvýšení prosadil poslanec Roman Onderka (ČSSD), podle něhož na úvěry dosáhne více firem. Podle Schillerové to však bude znamenat snížení celkového objemu pomoci z vládou zamýšlených 600 na 500 miliard korun. Program bude stanoven parametricky na provozní úvěry do 50 mil. Kč. U menších firem bude ručení maximálně 45 milionů, u větších 40 milionů.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka neúspěšně navrhoval z pomoci státu vyloučit ze zákona firmy, které sídlí v daňových rájích nebo chtějí dividendy letos či příští rok vyvádět do zahraničí. To požadovali také Starostové a Piráti, ale jen formou výzvy vládě. Komora tuto výzvu schválila i hlasy provládních poslanců, což opozice nesla nelibě. Piráti přes nesouhlas Schillerové do zákona prosadili, aby banky prostřednictvím ČMZRB zveřejňovaly, komu úvěry poskytly, a aby si zjistily skutečné majitele úvěrovaných firem.

Státní záruka má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) zajistit, že se peníze dostanou k firmám rychleji než dosavadní vládní pomocí. Ministerstvo s ČMRZB dříve připravilo program COVID pro firmy zasažené koronavirovou krizí. Nyní se vyhodnocují žádosti. Předlohu příští týden posoudí senátoři.

(ku, jad)