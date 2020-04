Ilustrační FOTO - Pixabay

Léky a vakcína musí být dostupné pro všechny

Politická frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL, členem je i KSČM) je odhodlána co nejvíce pomoci v boji proti pandemii COVID-19.

GUE/NGL si je vědoma, že jednou z největších výzev současnosti je nalezení léku/vakcíny na COVID-19, což uznává i Evropská komise, která do této aktivity investovala již značné finanční prostředky. Debata by se kromě vědecké úrovně měla vést i o tom, kterak bude EU reagovat, až bude vakcína k dispozici. Levice požaduje, aby se již nyní Komise zabývala tím, jak zajistí, aby vakcína byla k dispozici všem občanům zemí EU, a to způsobem, který bude zřetelně preferovat zdraví obyvatel před zisky pro farmaceutické firmy.

Levice v tuto chvíli zvažuje všechny možné prostředky, kterými by se to dalo zajistit, a jediná česká levicová europoslankyně, Kateřina Konečná, je v samém centru těchto debat. Brzy vás budeme informovat o zvoleném postupu a možnostech, jak evropskou Levici v jejích aktivitách podpořit.

(za)