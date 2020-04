Ilustrační FOTO - Pixabay

Příspěvek by OSVČ měly dostávat nejen do konce dubna

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné postižené opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Vládní návrh, kterým se mění již schválený zákon o tzv. kompenzačním bonusu, přijala Sněmovna.

Příspěvek tak bude možné vyplácet až do uvolnění omezujících opatření OSVČ. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června. Předloha jí umožňuje pouze svým nařízením prodloužit období pro vyplácení peněz až do konce srpna. Přijatá změna vytváří druhé bonusové období, tedy rozmezí od 1. května do 8. června. V ten den se podle současných předpokladů očekává ukončení klíčových opatření, která omezují zejména činnost provozoven OSVČ, uvedla vláda. Za toto druhé období bude možné požádat celkem o 19 500 korun.

Příspěvek je určený nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení. Na návrh skupiny poslanců byl okruh příjemců příspěvku upraven tak, že na něj dosáhnou i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové. Ostatní dvě desítky pozměňovacích návrhů Sněmovna odmítla. To rozhořčilo lidovce, Piráty a ODS. Ptali se vlády, kde je proklamované volání po jednotě.

Ministerstvo financí navrhlo s ohledem na nemožnost odhadnout, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po 8. červnu, umožnit i třetí období nejdéle do 31. srpna. To by mohlo už být nově schválené jen nařízením vlády, nikoli změnou zákona. Období do 30. dubna by tak bylo prvním bonusovým obdobím, druhé má trvat od 1. května do 8. června a třetí od 9. června do 31. srpna 2020. »Třetí bonusové období bude moci případně zahrnovat pouze ty dny, kdy nadále potrvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti,« uvedl úřad.

Od 9. dubna mohou OSVČ jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25 000 korun, tedy 500 Kč denně. MF odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ. Do středy dostala Finanční správa 348 970 žádostí, vyřídila 309 970 žádostí a vyplatila 6,5 mld. Kč. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24 758 korun.

Výdaje státního rozpočtu na příspěvek OSVČ by do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů MF až 17,5 miliardy korun. Prodloužení by mělo státní kasu přijít na dalších až 13,6 miliardy. Reálně to však podle úřadu bude zřejmě méně. Předloha nyní míří do Senátu.

(ku, jad)