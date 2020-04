Pane rádoby-starosto, těším se na sprosťárny

O duševním zdraví starosty pražských Řeporyj jsem si vždy myslel svoje. A dělal jsem si i starosti. Jestlipak by »protekční spratek« (jak sám sebe rád tituluje), který byl vždy sprosťákem, ale díky relativně vysoké funkci v politice se stal i sprosťákem citovaným médii, neměl být léčen, protože má psychický problém málo srovnatelný s čímkoli jiným. Teď již o tom nepochybuji.

Na adresu Miloše Zemana (poté, co prezident v televizi vystoupil s odmítavým postojem ke stržení sochy maršála Koněva a dalšími argumenty k aktuálním tématům) uvedl Novotný na sociální síti toto: »Ty seš drzej, dědku, že ti není hanba. Opravdu nejvyšší čas. Moc bych si v zájmu České republiky přál, aby se to vyřešilo dřív než v termínu, já nevím biologicky. Ubožáku.«

Už to, že hlavu státu uráží někdo, kdo mu nesahá ani po kotníky, je zarážející. Ale přát někomu to nejhorší, je vrchol cynismu. Pan Novotný našel své dno. A já se přemlouval, že taková kreatura si nezaslouží, abych o něm psal byť jen řádek. Nepřemluvil jsem se. Tudíž: zhýralec největšího kalibru přeje hlavě státu, zvolené v přímé volbě občany, aby zemřel. Co k tomu dodat? Snad jen jediné. Obzvláště silně jeho výrok rezonuje v dnešní době, kdy si lidského života a zdraví vážíme více než kdy jindy a pomáháme svým bližním i zcela neznámým lidem.

Pane starosto, svého času jste použil na adresu Haló novin slova z říše anatomie či zoologie, ale my nehodláme klesnout na vaši úroveň (a že by to zřejmě ani nešlo, protože ta je nižší než velmi nízká). Přejeme vám, abyste co nejdéle vydržel ve svém úřadě. Abyste co nejdéle nadával na prezidenta. A na všechny vaše kritiky (což je vzor demokracie jako vyšitý) svojí typickou kanální mluvou. Abyste se co nejdéle podílel na prznění historie. Občané to jistě náležitě ocení v příštích volbách. Zatímco prezident Zeman bude v historii, i přes jeho veškerá negativa, skloňován ještě dlouhou dobu, a vesměs pozitivně, vaše jméno upadne v politické zapomnění. Proti skutečné smrti, kterou vy jste schopen přát jinému člověku, je to maličkost. Ale pro někoho s vaším egem to může být, hádám, mnohem horší.

A tím končím dnešní článek. A slibuji si, že do budoucna už nebudu vaše výroky komentovat, je to škoda prostoru. Vždyť za vás se stydí i polovina ODS, což je u této strany co říci. Ale zaplaťpánbůh, že i v ní se najdou slušní lidé. Vás nepovažuji vlastně ani za člověka, když jste schopen toho, co jste předvedl. Přesto vám přeji hodně zdraví, to, čeho vy ve své nízkosti, nejste schopen.

P.S.: Těším se na další e-mail směrem k mé osobě či k Haló novinám, kde se to bude místo argumentů množit jen sprosťárnami nejhrubšího kalibru. Vy totiž, pane starosto, nic jiného neumíte.

Petr KOJZAR, šéfredaktor Haló novin